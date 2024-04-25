我今生至今分別在大陸、台灣、美國三個地方度過，分別是大陸十四年，台灣三十三年，美國四十二年。在台灣的時間是大陸的一倍有餘，在美國的時間又比台灣多了將進十年。但在感覺上，卻與實際正好相反，是大陸最長，台灣次之，美國最短。

我原籍湖北，因先父是軍人，當時駐紮在浙江，我是在浙江省出生的。我四歲多開始有記憶，因此也可以說，我在大陸的生活實際只有十年，而那十年，我們一直是在逃難、躲警報和躲避日本 飛機的轟炸中度過的。四歲多時是在浙江省的金華縣，幾乎每天都有警報，而且一天不只一次。一有警報，人們就爭相往防空洞裡跑。

一年多之後，日軍逼近金華，我們開始我今生的第一次逃難，坐浙贛鐵路的火車，也是我今生第一次坐火車，目的地是江西省的上饒縣。那時父親隨軍在前線作戰，不在家中。家中的成員，是五十多歲小腳的祖母，她是文盲；二十幾歲從未受過任何正式教育，只讀了幾年私塾的母親，由她負起帶領逃難的責任；比我大七歲的小姑；未滿兩歲的弟弟和我，祖孫三代，全是老弱婦孺。

到了上饒，因仍有日機轟炸，我們不敢住在城裡，只能住在鄉下，但即使是鄉下，也常有日機前來，我們日夜在驚恐中度過。我在上饒啟蒙，每天和小姑走路到三里外唯一的一所小學去上學。

不久日軍又逼近上饒，我們又要逃。目的地是福建省的崇安縣（現中共改為武夷山市），越過武夷山的那段路真是辛苦。到了崇安，甚至要住到一處名叫「天井岩」的武夷山深山區裎，那裡就只有我們一戶獨棟房屋。飲水是屋後的山泉水，每隔五、六天走山路幾十分鐘，去一處名叫「天心岩」的廟裡（現在成了觀光景點的天心禪寺，大紅袍的原產地），付點香油錢，向和尚討一點自種的蔬菜回來，豈止是三月不知肉味，三個三月都不止了。天黑了就點一盞油燈，過的完全是原始生活，我當然也沒上學。

過了將近一年，從大人們口中得知，美國人來幫我們打仗了，日本飛機不敢來了，我們才搬到崇安縣城。早已過了入學年齡的我，才又開始上學。

後來我想起來，那段日子老鼠橫行，螞蟻成窩，蚊蠅成群，我們與這些蟲蟻為伍，全家老少居然沒有人生病。如果生病了，那裡是沒有醫師的，而我們都有這種免疫的功能，這應該是人類適應環境的本能吧！

又過了一年多，日本無條件投降，不久，我們回到我從未去過的家鄉湖北。所有在抗戰中轉進到大後方的人，或像我們這種在山區輾轉逃難的人，與在淪陷區生活了五、六年的親友們重逢，都以「恍如隔世」來形容。的確，那五、六年，真比一世還長。

回到家鄉，滿以為從此就可過太平的日子，卻沒想到，沒過兩年，又因國軍在國共戰爭中失利，我們又輾轉到了台灣。在台灣的三十幾年，我由十四歲到四十幾歲。這三十幾年裡，我上學、從軍、退役，在全台五、六個軍事基地內調動，包括金馬外島，出國受訓……。個人生活方面，結婚、生子、買房、賣房，及至全家來美，也都在這三十幾年裡。

在軍中的日子，與妻、女一個月只有兩三天的相處，回到部隊，又在盼望下一次的休假，這期間，則是度日如年。

到美國已超過四十年了，四十年來，我就住在洛杉磯 西北郊的「聖費南度谷」（San Fernando Valley） 裡，除了出外旅遊外，從未離開過這個山谷，雖然搬過兩次家，也仍是在這個谷區內。整天無所事事，吃了早飯等中飯，吃了中飯等晚飯，天黑了等天亮，天亮了等天黑，四十年就這樣一天一天的，真不知道是怎麼過的。

在台灣時，幾個月沒見面的朋友，見了面，都說好久不見了；現在在美國，好多朋友，即使都住在洛杉磯，有許多都難得見上一面、好幾年沒見面的朋友，見了面，都說不久前才見過的嘛！

幾年前馬來西亞女作家戴小華送她女兒去波士頓 上學，在洛杉磯轉機，我接待她們母女，並陪她們旅遊，再送她們上飛機。之後戴小華一人又來，又是要去波士頓，我說：「你女兒二年級了吧！」她說：「什麼二年級，她畢業了呀！我去接她回馬來西亞。」我說：「不是去年你送她去波士頓的嗎？」她說：「什麼去年，是四年前呀！」我聽了真不敢相信，我真是度年如日了。

我小時候在大陸受過許多罪，青壯年在台灣吃過許多苦，艱苦的日子過得慢，平順的日子過得快，是千古定律。我周遭一些朋友大多比我年輕，很少有人有過我童年在大陸的那種生活，在台灣的，大多數也都是過朝九晚五的生活，不像我那種長久在外，難得回一次家的人。每當我和他們閒聊，談起我過去的往事時，他們都說我的人生經歷豐富，甚至流露出羨慕的神色。

我一想也有道理，人生短短幾十年，如果都是平順地度年如日，一輩子不是很快就過去了嗎？而度日如年，一輩子等於人家的兩輩子、三輩子，難怪是會被人羨慕的。