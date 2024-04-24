七○年代末的大學飯堂

我生長在北京，七○年代末到廣州上大學。吃飯的地方北方人叫食堂，廣東人叫飯堂，在學校飯堂裡吃了很多年，記憶深刻。

當年文革結束不久，百廢待興，每個月都要買十二塊錢的飯票，三頓飯平均一天四毛錢。飯堂裡面沒有飯桌，有七個賣飯的窗口，一到開飯時間，學生們都拿著自己的鋁飯盒或搪瓷飯盆去飯堂排隊打飯。

每個窗口前都有一個大木桶，裡面裝滿了青菜湯和幾個用椰子殼做成的大湯勺，學生排隊路過湯桶，每人都盛一勺湯，邊排隊邊喝湯；排到窗口湯也喝完了。有不少人提前到飯堂，盛湯時把沉在桶底的青菜撈到飯盆裡，多一點菜吃。

早餐有時吃麵條，是廣東人吃的細細黃麵，沒有什麼滋味兒，不像北方的打滷麵或炸醬麵，有彈牙嚼勁，有寬厚滋味兒。偶爾早餐有肉捲，一片五公分長、一公分寬、兩毫米厚的肉片包在發麵裡蒸出來，同學們都奔走相告，一人只有一個，覺得特別好吃。

午飯和晚飯都差不多，米飯加上一毛錢的菜：五分錢青菜，五分錢肉。青菜在大盆裡，師傅用大勺盛到你的碗裡，另一位師傅用一個小鐵勺在小肉盆裡舀一下，大概有四、五片比指甲大一點的五花肉片，加上一點肉湯。

去廣州上學前從來沒有吃過空心菜，不喜歡也得硬著頭皮吃，否則就得餓肚子；芥藍菜以前也沒吃過，學校飯堂的芥藍菜和現在餐館裡廣東早茶的芥藍菜，根本沒辦法比，菜梗老得咬不動。

把飯端回宿舍，八人一間房，四個上下床，座在床邊，大家邊吃邊聊。吃的時候用飯勺把菜、肉、飯拌在一起，一會兒就吃都進去了。當年絕沒有浪費食物，當然也沒有胖人。

在學期間的節假日，都有一頓晚飯「加餐」，會有幾塊燉肉加上腐竹、芋頭等，大家吃得可香了。吃完晚餐，家在當地的同學都回家了，我們這些外地來的同學只能留在宿舍裡。

和我同宿舍的段同學有一個煤油爐，學校不遠有一個農貿市場，我們去買了一斤沒有殼的小蛤蜊肉，因為怕有寄生蟲，就在煤油爐上燒開。加點醬油和鹽，在飯堂只要白飯，煮好蛤蜊擺在飯上，蛤蜊的湯汁浸泡在飯裡，算是給我們自己的美味節日加餐。

有一次下午去農貿市場，當年沒有冰箱，魚攤的魚已經開始變味了，老闆便減價賣給我們。回到宿舍的水房清洗魚，刨開魚肚已經聞到臭味了，但捨不得扔，水裡煮沸加調料，最後連煮魚的湯都喝光。

班裡有同學是從農村來的，他們的加餐和我們的不一樣。我和他們去過一次，到校外的農田裡，莊稼已經收穫了，兩個同學在地裡走走看看，互相一點頭就明白同意下一步了。

一人在地上的一個洞口擺上稻草，點燃後趴在地上把草煙用嘴向洞裡吹；另一個同學在三、四米遠的地方也有洞口，大概一兩分鐘後，一隻碩大的田鼠從洞裡跑出來，被守在洞口的同學一把抓住。田鼠不算尾巴大概有七、八寸長，圓鼓鼓的，很肥。一會兒又有一隻田鼠跑出來，同樣大小。

他們把田鼠在水房裡清洗，刨開肚皮拿走內臟，留下肝臟。我問他要把鼠皮去掉嗎，他回答不用，而是用一把鋒利的刀把鼠毛刮掉，再切成小塊，和肝臟一起在鍋裡翻炒，加上佐料，燒好後請我吃；我實在頂不住「鼠氣」，沒敢享用。吃完鼠肉，鍋裡剩下的湯汁加了些水，還做了一碗疙瘩湯，物盡其用。

偶爾口袋裡有點錢，幾個同學一起去城裡的餐館吃早茶。記得有一次去一個在河邊的餐館，餐桌旁有打開的窗戶，床外就是小河。當年的早茶也是服務員推著小車，上面的盤子裡擺滿了各種各樣的點心，不一樣的盤子有不同的價錢；看到想吃的就拿一盤，吃完飯之後服務員會把桌上的盤子加起來，給你帳單付錢。因為手頭十分拮据，能在餐館吃一餐已經十分滿足，又想省錢，幾個同學互相打掩護，趁他人不注意時，就把盤子從窗戶扔到小河裡，至今想起來還是有很強的負罪感。