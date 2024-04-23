一九六六年六月，大陸烏雲四起，正如毛領袖所言，黑雲壓城城欲摧，文化大革命之刀正霍霍在磨。我身居廣州，心中嚮往一地之遙的澳門 ，知道政治環境日益惡劣，此刻不逃更待何時！

一九五二年懷著奔向大陽般一顆火熱的心，回廣州升學 。大學畢業，工作兩年，決絕離開西北工作單位，成為廣漂（猶如幾十年後的北漂）一族， 等待督卒（粵語意為象棋中過河卒）機會。

終於集齊八個人，表哥為高級技術專家，夫人及女兒已批赴港，他留在單位為人質，逼上梁山，不外逃一搏猶如等死。其他有中山石歧鄉里，有地方人脈，熟悉地形環境。

八人如八仙過海，走了兩天山路，終於到達現今拱北賓館位置的小山崗，趁月黑風高突破禁區界線，衝向海邊，身後即有警犬嚎吠和邊防軍湖南腔警告聲音。生死存亡就在一刻中，我們不顧死活撲向大海，朝燈火通明的澳門方向狂游。

水中漂浮兩小時，太陽緩緩升起，環顧周圍不見同行者，但澳門在望，心情稍告安定。豈料一艘小艇在後追趕上來，以為是專門抓捕水中逃亡人士的職業捕手，心中大急，心想最後關頭失守待擒，恐懼感透全身，只有拚最後一口氣奮力向前。

艇家叫我上船要撐我上岸，原來艇家已經將表哥救起，表哥贈他金戒指，叫他返海中搭救另一戴眼鏡之人。我怕中伏絕不上去，繼續游向澳門，終於我踏到澳門土地。

小艇趕上一幕刻骨銘心，以後常出現噩夢中，恐懼地以為自己仍是籠中鳥，特別體會免於恐懼的可貴。

黑沙環是澳門北邊淺灘，布滿石塊，石上遍布尖銳蠔殼，登岸時將腳板弄到傷痕累累。澳門司警將我們只穿一條內褲八個大漢帶到龍嵩街三區警署，每人發給膠拖鞋一雙，短袖白恤衫配藍色短褲；在澳門有親戚的可以自行離去，否則送青州聯合國難民救濟處暫住，等待以難民身分前往其他國家。

澳門是我兒時生長的地方，黑沙環、龍嵩街三區警局都是我熟悉的地方。我終於回來了。

先行到港的女朋友立即乘坐半夜客輪趕來見面，為我安頓一切。一個月後，女友陪我坐「大來」客輪，以香港 居民身分正式踏上香港地，代價是港幣三千元，買了一張貼上我相片但屬他人臨時身分證。當時我身無分文，女友經幾年工作，辛苦地儲下三千元，成為我的平安救命錢。

女友在一九六六年聖誕節與我成婚，我們育有一兒一女。九七前移民美國，安度晚年。

妻子是我澳門小學同窗，在廣州孕育了愛情，因誤會彼此斷了聯絡六年。重逢時，她剛完成六年醫學院課程，取得醫生資格，而我身患肺病，健康環境不佳，她仍然接受了我。為前途計，她先行返港，在港等候四年，才能開花結果。她遵守承諾，無私付出，是我一生中無以回報救命恩人。

愛妻於二○二三年四月因病離世，謹以此文紀念她離世一周年。