古册店和錄像廳(下)

八○年代初期的另一個變化，就是開設錄像廳，起初都是用黑白電視機播放，後來才有彩電。那時在石碼只有鬧區打石街一家騎樓住戶有一台彩電，在他們的大廳播放，可以容納二十幾個人，生意很好。我就是在那裡第一次看到球星馬拉度納和央視主持人趙忠祥的畫面。

一九八一年，我母親探親海外回國，帶回一部二十寸的日立彩電，在街坊鄰里很轟動。有位朋友得知後，就要租我們的彩電播放，每天租金 五元。

他的錄像廳也是開在他家騎樓樓下的大廳，放置兩台二十寸彩電。不知什麼原因，我們家的這部彩電很清晰，另外一部就模糊多了，觀眾都很喜歡看我家的彩電。後來可能是他們有了新的彩電，把我家的彩電歸還給了我們。

這是很遙遠的故事了，很多細節想不起來。騎樓裡的古册店和錄像廳是時代的寵物，既豐富了民眾的文化生活，店主也收穫了不錯的經濟效益。但是在八○年代初期，只有那些敢於打破常規的人，才敢帶頭走出一步，那是需要聰明的大腦和與時俱進的時代精神的。

從古册到港台明星刊物，從帶有黃色色彩的地攤刊物，再到雪米莉的香港 言情小說，它們與錄像廳一起，構成了八○年代石碼騎樓街文化的一道景觀。

當然，這其中難免也有文化的糟粕，但其正面作用是不可低估的。八○年代的石碼人閱讀熱潮前所未有，成人中校、高校、高考 補習班、各種文化講座、書畫展覽等等，如洶湧的潮流令人心潮澎湃，熱血沸騰，古册店幫助讀者獲取書籍，錄像廳的節目也更加豐富多彩。

許多學者認為，八○年代是中國大陸文藝復興的年代，文藝復興時代的特點就是思想解放，人性的解放，很多禁錮被衝破，人們回歸正常的生活，經濟建設上去了，人們生活水平提高了。但傳統的道德觀念也被打破了，如離婚多了，出軌多了，而且被人性化了。正如一位作家說的：八○年是一個容錯率特別高的年代，是一個海棠二度開花的年代，是一個戀愛錯亂的年代，這是一個社會發展的必然產物。

在石碼騎樓街道出現的古册店的變化和錄像廳的出現，就是這個文藝復興年代潮流的幾朵浪花，有昂揚向上的，也有頹廢墮落的，它豐富著人們的文化生活，也在考驗著人們如何面對人性的美與醜，更在讓人們思考著人類社會如何面對善與惡。