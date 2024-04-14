我的母校上海醫學院，每十年舉行一次校慶活動，遍布全國各地乃至海外的歷屆校友，紛紛回到母校的懷抱，久別重逢，歡聚一堂，互致問候，暢敘別後，不啻為人生一樂也。

母校八十周年校慶日，我們班級同學來了二、三十位，大家「排排坐，吃果果」，儘管已是兩鬢染霜之輩，然而嘻嘻哈哈、嘁嘁喳喳，那淘氣勁兒不減當年。有人提議，每人講一段有趣的人生經歷，於是一個接一個地開腔了。

那年頭，男士佩戴戒指尚少見，大家視線不約而同地集中到徐君身上，只因他手上戴兩枚熠熠生輝的戒指。當年此君是一位個性爽朗、能說會道的人物，班上同學都喚他「小蘇州」，那糯而甜的蘇州方言，伴隨戲謔的面部表情，風度不亞於舞台上說書先生。

他的人生旅途並不平坦，在鼓躁階級鬥爭、左得要命的年代，因為父親去了台灣，加上這樣那樣問題，他被打成「右派分子」（跟我「難兄難弟」），發落到新疆 建設兵團，邊為醫邊「改造思想」，在阿爾泰山腳下某蒙族自治縣，度過人生最佳年華，直到年過半百，當局落實政策，方回到姑蘇故里。

徐君就從令人刮目相看的兩枚戒指談起。那是上世紀八○年代，海峽彼岸九五高齡的老爸病倒，住進台北市一家醫院，單身無人照料，徐君辦妥赴台手續後飛往台北。承蒙醫院「恩准」，讓他以家屬和「特別護理」雙重身分，朝夕相伴在老爸病榻旁。

徐君發現，主管老爸床位的那位醫師，走路時總是皺著眉頭，看上去很不自在，便問緣由，答曰下肢疼痛久矣，舉步受限，儘管作了多方治療卻不見效。徐君就自告奮勇為他作徒手檢查，很快得出結論：是臀部梨狀肌痙攣壓迫坐骨神經所致，於是給予推拿治療，三次下來，這位醫師患肢疼痛症狀竟奇蹟般地消除。

消息不脛而走。這家醫院院長夫人也患有腰腿痛毛病，一切能用的檢查手段都用上了，可就是查不出病因，經過這樣那樣治療，總是不見效，她對治療幾乎喪失信心，十分苦惱和無奈，於是聞訊趕來求治。徐君給她作徒手檢查後，認為病情跟那位醫師相似，於是也給她使用推拿治療，幾次下來，同樣手到病除。

徐君一不依賴藥物，二不動用專門的醫療器械，就「妙手回春」，令台灣同行刮目相看：這位來自大陸的醫師，竟然有這一手絕招，令人不可思議。

徐君離開台北回大陸之前，兩位受益者饋贈金戒指、寶石戒指各一枚，以表示謝意，而且不收下硬是不讓離開。盛情難卻，徐君只好收下，把這看作台灣同行的深情厚意，兩岸同胞友好往來的見證。

在座的昔日同窗，聽了徐君台灣之行的敘述，無不嘖嘖稱奇，讚不絕口。啊，「小蘇州」竟有這個拿手的招兒！

而徐君說：諸位有所不知，當年我所在的新疆建設兵團農X師X團衛生所，還不及如今的「農村合作醫療」呢，設備簡陋、條件差，根本談不上內、外、婦、兒科什麼的，患這樣那樣病的找到你，都得給他們治，來者不拒。腰腿痛是兵團裡的人常見病，我這位兒科把式，硬是「逼上梁山」，充當多面手，經過對照書本，反覆啄摩與實踐，終於摸索到一點治療腰腿痛的訣竅，曾被譽為建設兵團裡的馮天有（當年軍中治療腰腿痛的知名專家）。

同窗老張說：「我們母校『上醫』播種的種子，即使掉在哪塊貧瘠的土地上，也會生根發芽、開花結果的！」「這叫做時勢造英雄唄！」昔日那位不善談吐的女同學，忽然脫口而出，引發哄堂大笑。