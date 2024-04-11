一株清翠欲滴、挺拔堅韌的柏樹穿越破爛的牆頭（見圖），向我們熱情地招呼呢！歡迎我們擺脫了圈囿五年之久的疫情 ，回廣東省親。這就是兩美二婆的磨坊，雖然荒廢了三十多年，卻更彰顯了當年主人秀外慧中的儒雅性情，更體現了此坊在鄉間的地位不凡。

二婆姓林、字兩美。所謂人如其名，只見她短短的黑髮整齊的別在耳邊，唇薄齒白、白淨清秀的臉上，鑲著一雙充滿靈氣的眼睛，恰身的黑綢衫在微風中搖曳，且散發著陣陣幽香；身材嬌小，但不裹腳；腰間雖然別著三套房鎖匙，卻從不張揚。雖孑然一身，獨來獨往，卻備受尊敬。在她儒雅的身上，讓人驚嘆七十歲的鄉間亞婆，竟有如此生命的尊嚴與風度之美。

長舌婦和潑婦在二婆面前都會變得乖乖的，低眉俯首請她幫看書信或獻謀畫策，逢年過節來排隊買她捻的香和「請」柏條辟邪。有人更為了能借用磨坊，就說「大眼仔」他們沒有人照看了，於是二婆就立即鎖上家門，行過三條街，開了磨坊門，再過來我家。

磨坊的右邊整齊地堆滿柴草，左邊是一個大木架，架下是馬形的千秋石桿，桿下是U型石臼。進入左側門是雜物間，再出去是露天花園，園裡除了那搶手的柏樹，還有治咽喉的獅子草、裹粽子的紅藍、雞屎籐等等奇花異草。

年輕力壯的老師們幫我們修築好「花果山」後，爸爸想買了磨坊做前花園，在溪上修一條天橋，將我家大宅和磨坊連在一起。媽媽說：這是天馬行空的夢想，二婆將會成為第一批「五保戶」，更何況她已有契仔擔幡買水了。後來我們搬出了城市，爸爸和大眼仔去雲浮市搞房地產 ，而我也在外資房地產工作。爸爸又提建「天橋」，媽媽笑問「誰行？」

當年媽媽因為「偽村長」女兒的身分不能當教師，要參加集體勞動，是二婆主動來照顧我們幾姊弟。她給我們立了很多規矩，什麼斟茶只能七分滿（茶滿欺人）、掃地要由正門口向入掃（聚財）、上香要按順序（神佛分等級）……。她常投訴我「百厭」、難教，說女孩子要斯斯文文，不要站在高大的門檻上，我背地裡叫她「老骨董」。鄉裡們都說她只和我家有緣，其他有錢人家高薪聘請她去做家教，她都不屑一顧。

「那個衰仔做皇帝都一樣，只要我們平民百姓安康就行」，此話出自瘦弱的二婆。當時我覺得她很封建迷信、唯心，但當我讀了幾年歷史後，我的政治觀、人生觀和世界觀都發生了翻天覆地的變化。兩美二婆可謂是我的啟蒙老師！