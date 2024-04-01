上個世紀的晚期，日美國勢趨強，中國大陸和台灣形勢孤弱，台灣基隆外海十二海浬的釣魚 島成為熱門爭議話題。日本政府強制埶行，不准台灣漁船在釣島海域捕魚，並打算在釣島上籌建燈塔，或由日人買下該島。港台民眾極其憤慨，屢次租船搶登釣島，曾發生慘案。大陸政府只想息事寧人，台灣當局竟想以釣魚島的主權換取漁權，引起海內外華人 的極度不滿，由此產生海內外華人的保釣運動。

一九九六年九月，由舊金山 傳統僑社、各類僑團，共四、五十個單位聯合組織了九月十六月在舊金山的保釣大遊行，估計大約有三萬人參加。

沙加緬度的華人亦組團，由我夫人帶隊（見圖），百餘人分乘各式車輛，在舊金山中國城的花園角停車廣場集結，遊行於市場街（marke tstreet），與遊行大隊匯合，沿途舉牌高唱保釣歌，極聲高呼保釣口號。我夫人亦察前顧後，穿梭在隊伍間，幫忙分送零食和瓶水。

全體遊行人員同仇敵慨，情緒高昂，遊行歷時五小時，最後在市府廣場前總會師，由諸多組織者發表演說，高呼口號，並呼籲兩岸執政當局，為保護釣魚島，保衛國士共同奮鬥努力。

一寸山河一寸金，炎皇子孫當記清！