二十多年前，我經歷了很長一段無助的人生低谷時期，生活不時處在徬徨焦慮中。

有一天我到居處的鄰鎮辦事，經過鎮上的文藝育樂中心，那天正巧是每星期六陶藝班的開放工作室時間。我好奇地走進室內，只見忙碌的多位學員，穿著的連身圍裙都沾滿了黏土，室內瀰漫著樸實的泥土氣息，人人安靜淡定地埋頭做陶藝。

一位中年男老師正在為學員示範，如何以手腳的配合來控制轉盤的塑胚速度。我站在旁邊目不轉睛地盯著圓盤看，只見一坨厚重的黏土，在學員的雙手操作及電動腳踏板的啓動之下，圓盤時急時緩不停旋轉中，那塊不起眼的黏土，竟逐漸塑型為一個花瓶的粗胚。如此迷人美妙的工藝，深得我心，我竟不捨得離開。

於是我耐心等待老師有空閒時，便向他請教。他簡單明瞭地介紹陶器製作的工序，包括：選土、煉泥、成型、修胚、乾燥、上釉、燒窯等流程。這一系列繁瑣又費時的製作，需要專注及耐心等待每一階段的完成，最後送入千度高溫 的窯爐中焙燒成陶，它可說是土與火結合的創作藝術。聽完了老師的解說，雖然我仍似懂非懂，但這切深深吸引了我，於是我便毫不猶豫地註冊加入陶藝班。

此後我一頭栽進每周數小時的陶藝課，加上周六全日的開放工作室，我更是如魚得水，樂此不疲。當時除了上班，陶藝成為我生活的重心。我寄情於以雙手觸碰泥土的瞬間，濕冷的黏土在手掌與指縫中流轉，內心也隨之律動，意由心起，器由心造。我全心投入那非語言的表達和溝通。

身置製陶的那幾年，我體驗到天馬行空任由你遨遊於創作的自在。它讓我將內心世界中的壓抑、焦慮宣洩出來，情緒就此通過手指傳入泥土，探尋自我，釋放自我，療癒自我。它像一劑舒心暢神的靈藥。

當時我在課堂上燒製了一個「忍」字的陶碟（見圖），以此激勵自己在艱難的日子裡，只有堅忍面對逆境，才能挺過去。古人造字真是充滿了智慧與哲理，「忍」字包含了「心上一把刀」的潛意，要做到「忍」是多麽的不容易，又是多麽的真確！負面情緒就像心魔，你不控制它，它們便吞噬你，唯有忍平常所不能忍，堅持克服，才能百毒不侵。

這麼多年以來，這直徑六吋的「忍」碟無所不在，時時對我耳提面命，它成為我最珍惜的座右銘。曾經在陶藝中心義賣活動中，我捐出大多數作品，唯獨不願割捨這小碟。它早已成為我生活的一部分，我們共患難，並一同走出了困境。我感謝它多年的默默陪伴，對它更是不離也不棄。