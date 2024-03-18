我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

放飛的時刻

王繼起

三十多年前，我在天津一所普通初中做德育處主任。為了讓更多的孩子能升入高中，老師緊盯，學生緊學。早自習、午自習、晚自習，臨近考試還會為學習差的同學開晚晚自習。我在學校大門口、樓道裡，遇到學生總出一副嚴厲的面孔，在學生眼裡德育處就是派出所。只有到新年那天，同學才看到我的真面目。

每當臨近元旦，學校開始熱鬧起來：中午幾個女生拿著新買來的彩色皺紋紙，歡笑著走進學校；樓道裡、操場上還有你根本想不到的某個角落，總會有排練節目的同學。打了靜校鈴，學校仍燈火輝煌，每個班都有學生在做布置教室的拉花，有的還給每個同學做個套在脖子上的花環。

上課自然受到影響，老師們也都是笑著抱怨幾聲，有的直接向同學宣布：只要課上認真聽講、仔細做題，新年前這幾天不留課外作業！這時會有初一的學生鼓動班長來問我：「元旦不穿校服行嗎？」「當然！」我伸出大拇指。很快全年級都知道了。

元旦那天，同學們漂漂亮亮比哪一天都好看。教室屋頂對角和窗戶掛著拉花，黑板寫著「新年快樂」，教室中間騰空，留著演節目；同學們三面圍坐，面前擺著零食、水果。校長在廣播室新年致辭以後，各班聯歡活動開始。

校長帶著處室領導挨著班去慰問，這個隊伍裡沒有我。這一年我也繃著臉也是裝累了，開始到各班表演我的絕活天津快板：「日軍小隊長，叫阪田爛梨，細胳膊細腿兒小腦袋瓜兒，一對迷糊眼兒，棗核兒那麼大，兩道禿眉好破牙刷……。」學生哄堂大笑。我都是不請自到，挨著班表演。

等到第二天上學，同學們看到我遠遠地就笑了。我還珍藏著九六年、九八年在班級表演的照片（見圖）。

上一則

麻州二戰老兵遺物驚現沖繩古文物 22件掠奪品歸還日本

下一則

誤診

延伸閱讀

催人奮進的蝶橋

催人奮進的蝶橋
破已亡傳言？秦剛「辭去」人大代表 未見發布新外長

破已亡傳言？秦剛「辭去」人大代表 未見發布新外長
天津濱海新區與美國經貿合作

天津濱海新區與美國經貿合作
南京大廈大火15死…1家4口裹濕棉被逃生 市長鞠躬道歉

南京大廈大火15死…1家4口裹濕棉被逃生 市長鞠躬道歉

熱門新聞

在董事長劉揚偉的帶領下，鴻海不僅持續朝向ESG邁進，更快速朝向「以人為本」的目標前進。（記者蕭君暉／攝影）

鴻海董事長劉揚偉 打造養身照護中心

2024-03-13 07:00

過期食物

2024-03-15 02:00
新貓友Lumi。（圖片提供∕張硯北）

我的新貓友

2024-03-11 02:02

老人止嗆咳的法寶

2024-03-08 01:00
圖∕九子

死亡深沉的一瞥（上）

2024-03-15 02:02

跌倒記

2024-03-16 02:00

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事