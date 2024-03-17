我們自幼在東方蒙地卡羅澳門長大，當地有合法經營的賭場，自幼耳聞目染賭場內千奇百怪景象，有輸得只剩條內褲男子狼狽逃離賭場奇况。自小認為出入賭場是件不光彩的事，輕的傷家人感情，重的還會傾家盪產。按理來說，像我們這類人長大後，應該與賭場絕緣的。

移民美國，起初落腳紐約法拉盛，當地有許多開往賭場的免費發財巴士，二十四小時不停服務，直通大西洋城和賓州各大賭場。

美國稱賭埸為casino，性質與其他體育競賽一樣，屬有益身心健康的game，賭場上繳娛樂重裞，有助經濟增長。美國政府對賭場有一套嚴謹管理制度，東主身家清白，資金絕不涉黑。客人贏錢真金白銀淸付，反之賭客欠款，法庭必判需還款，勝在無花無假。

周末假期我們多次坐上前往大西洋城發財巴士，小賭之餘兼觀光旅遊，閒適地走在著名木板大街上，華麗賭場，五光十色。剛開的印度宮，富麗堂皇，大西洋畔煥發厚厚的印度風情。賭場常重金邀請香港名歌星前來獻唱，華人紛紛趁夜前往捧場，順便一完發財夢，午夜回程紐約，翌晨還得趕回工作崗位。

沒多久，移居洛杉磯 蒙市，ABC廣場晨早也有許多賭場發財巴士。分別前往附近由原住民與商人合營的賭場，賭桌之外，還有大量的吃角子老虎機器，投入特製代幣，拉下棍桿投注，如果中奬嘩啦嘩啦跌出代幣，配合叮叮噹噹的聲音，特別誘人。拉老虎機自得其樂，無需與人交流，最受獨來獨往人士喜愛。

當孩子們長大離巢，各自成家立業，我們空閒時間多了，更覺得到賭場度假消磨時光，是個不錯安排，只要持悠閒心態，設定金額底線，量力而為便可。賭場按客人投入娛樂金額多少，設有不同等級的會員制度，用積分換取自助餐、抽獎、禮物和免費住宿。常客要取得免費餐點和住宿不太難，特別在周日賭場多予免費接待。

我們憑會員身分到過拉斯維加斯，見識各大賭埸；也坐過賭場包機去太浩湖、雷諾和紐澳良集團屬下賭場觀光和度假。特別是紐澳良，是爵士音樂之都，地處母親河密西西比河畔，風光迷人。當地盛產生蠔，味道鮮美，生吃和酥炸都十分可口，炸蠔三明治更叫人難忘。

我們還免費坐上洛杉磯到舊金山七天行程的郵輪，途經太平洋沿岸城市，順道探望居住舊金山的兒子和孫兒，享受天倫之樂。在賭場稍微放縱一下自己，力所能及，換來身心愉快，輸點錢當作對經濟發展些微貢獻好了。

偶然一次得到幸運之神眷顧，在賭場抽獎中，老妻獲得五萬元大獎（見圖）。五疊一萬元鈔票包裝成紅磚頭似的，眾目睽睽下放在旅行袋中，賭場派了個保安，陪同到停車場，連夜取道回家去，再想想如何吃這塊天掉下來的饀餅！

我們是政府特殊照顧的一群，受惠於低收入 補助，按照規定要向有關部門報告額外收入。我們特別請教洛杉磯有點名氣的方姓理財專家，他教會我們用積極態度去處理賭場獎金，視之為正當收入一部分，可豐富我們文化生活，並有助國民經濟發展，只要向社安局計清楚條數，出入賭場與道德修養無關，不要將出入賭場污名化。這些新的提法令人耳目一新。他強調當獎金全部扣除清楚後，可重新申請低收入現金補助和白卡便是，無需擔心。

果然如專家所料，我們需先清還得獎期間已領了幾千元補助金，再計算各種生活開支和輸給賭場的錢，呈上詳實資料和證據。當天社安處由一位穿西裝、懂華語的中年華裔男子處理我們個案，他很耐心逐項查閱，我們安靜地坐在工作窗口前等待。

花了個多鐘頭時間，確認帳目清楚，告知我們可重獲低收入現金補助，他並提醒我們到加州 福利局重新申請醫療白卡，說我們還符合申請加州糧食券資格，可以一併辦理。我們幸運地遇到一個懂華語的政府工作人員，而且服務態度實在和友善，我們順利完成了重要任務。臨別請教他的尊姓大名作表揚用，得到如此答覆：「我姓蔣，只能告訴你這麽多。」

在賭場得到為數不算少的獎金，該如何處置，各人因情況不同有異。但政府有正常明確處理辦法，合情合理，有人情人性的味道，也叫人心悅誠服。

老妻前大半生為家庭兒女奉獻自己，省吃儉用，供書教學，兒女均讀完大學成材，晚年喜歡去美國賭場拉拉老虎機，順道去減減壓，自尋樂趣。為夫伴太子女打虎，同遊同樂。老妻不幸去年染病搶救無效，先我而去。近日清理相片，找到這張獎金見證物，有感而發，提筆記下這篇文字，謹此紀念愛妻辭世一周年。