這是故鄉的一道溪邊水，即使時間漸行漸遠，溪邊水依然如一在我內心潺潺流淌。

兒時那些年，在鄉村子生活。我們村子一帶有南圩與北圩，之間相距十里左右，當時搭過往班車不容易，自行車屬於家庭稀有品，所以，來往南北小圩或逢年過節走親戚探朋友，大多數只能步行趕路。

居於南北小圩中央，靠近緩坡泥沙公路旁側，有一條山溪由上游往下傾注，流經半山腰時消失不見了，貼近路邊時，突然出現了一口汩汩湧出水流的泉眼。不用說，泉眼正是溪水形成的，看去泉水非常清澈。

於是，本地民眾約定俗成，將此「泉眼」稱作「溪邊水」，人們說，溪邊水甘甜可口，飲幾捧水心情舒暢。不知哪年，由熱心人士搬來磚頭石塊，沿泉眼四邊環繞砌成小井，從此方便路人飲用溪邊水。小井四周長滿高高矮矮的樹木，每逢秋天，山間落葉紛紛遍地，卻未見過有一片葉子掉進小井。

溪邊水長年甘甜，故而本地有民謠「溪邊水」這麼傳唱下來：「路邊有口溪邊水，溪邊水甘甜水潤；大人飲用長牛力，小童喝下成胖子；男孩飲了生虎膽，攀登山頂打豹子；女子喝了夠漂亮，天上凡間多仙女；客人過往捧水飲，笑笑開心樂開懷；溪邊水壯人威武，鬥志昂揚大步行！」有村人說春夏秋冬，溪邊水都是那麼好飲，才使民謠長年在方圓鄉村地域傳唱不衰。

我第一次飲用溪邊水，大概五、六歲吧。剛過春節不久，母親大早起床，在廚房忙前忙後，做好走親戚的糕點。待所有糕點做好，放進兩個竹籃子，已是上午十時多了，匆匆忙忙吃過早飯，我隨母親去南圩的外公外婆家。本來，母親用一根扁擔可以挑兩個裝有糕點的竹籃，幼年不懂事的我，單純想著幫忙媽媽，執意手提一個竹籃。

母親見狀笑笑，任我用力提竹籃走路。她一手提竹籃，一手拿著扁擔跟在後面，不停提醒說：「孩子有心幫媽媽，謝謝囉。如果走累了，籃子交給媽媽挑起來。」

我雙手使出吃奶氣力挽緊竹籃，爭強好勝地說：「我不累、不累。」實際上說不累是騙媽媽的，只不過不想讓母親看出來。我的舉動哪能瞞過母親呢，她仍是笑著說：「好孩子幫媽媽，表揚你，那你慢慢走，別跌倒啦！」

走路太急，路經公路緩坡，溪邊水吸引了我的注意力，我脫口而出說：「媽媽，我好想喝水。」母親看看天色，不假思索地說：「天時仍有點冷，……但這溪邊水確實很好飲。」母親接過我手裡的竹籃子，輕聲細語再三囑咐說：「你蹲下去，慢慢用雙手捧水飲。小心別弄髒了溪邊水。」

我蹲在溪邊，雙手捧水就喝。天氣涼快，溪邊水卻不冰凍，清涼解渴。飲了兩捧水，溪邊水的甘甜，入口入心。喝下溪邊水，心理上自覺力氣倍增，拿起竹籃子繼續趕往南圩。走了一段路，回頭望著來路，好些人正圍在泉眼飲用溪邊水。

現在雖有礦泉水、蒸餾水等等，但我心目中始終認為，還是那口溪邊水，才稱得上真正的純淨水，要不然，民謠「溪邊水」哪有機會傳誦下來。

逐漸長大的我，與村子同伴趁著下課，偶爾牽牛趕去溪邊水那邊山頭放牧，只要口渴，就會飲溪邊水。一直以來，從未聽說溪邊水存有汙糟不潔的消息，或飲溪邊水引起肚子痛等諸如此類問題。村人時常挑起水桶，趕至將溪邊水裝滿回家，或泡茶或做飯，說茶更香，飯特軟。

流年似水，多年過去了。上世紀八○年代末，有一天我由工作的城市回鄉，看到相關機構擴寬改建公路，平整了緩坡。溪邊水給泥土填埋，鋪上一層相當厚實的瀝青，只不過原來泉眼處位置依樣有水珠滲出。據說，不論冬日或暑天，路面保持濕漉漉。

先有人這麼說，如果將緩坡稍微偏移改直，保留溪邊水不是更好嗎？後來又有人接話，說當地各方面建設快速發展，經濟迅速騰飛，貨物流量大，機動車輛絡繹不絕，每時每刻揚起大量沙塵，很有可能汙染溪邊水。就算勉強保留溪邊水，也不能隨意飲用了，倒不如讓人們留住念想更合適。

之後的日子，南北小圩公路由兩車道改為四車道，路面寬闊平直了很多。

又一次由海外還鄉旅行，期間駕車途經溪邊水泉眼處。觀望一眼泉眼，乾涸乾爽不留任何痕跡，顯見溪邊水永遠消失了，內心禁不住蔓延了一縷縷遺憾。

在村子榕樹下與幾個村人聊天，話題離不開溪邊水的往昔舊事。有一年長者惦念地說：「回憶是好的，但要往前看。今日老實說吧，想起甘甜的溪邊水，我很想痛痛快快再飲幾回！」

在一旁的女孩彎下腰拾起幾片樹葉，她應當是跟家中長輩學會的吧，忽然聽她吟唱「溪邊水」。但聞民謠朗朗上口，順著一陣風飄向廣闊田野，使人聽起來動容動情。