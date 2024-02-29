作者的祖居。

龍江古鎮，半里長塘。長塘街上排列得整齊有序的青石板，每片都印著康家子弟的足跡，我的祖父母就是從那些足跡上走過來。

多年前，我寫過一篇小文「十二橋」，文中所說的小欖鎮，是我母親的故鄉；我出生後不久，父親便出遠洋到美國，我和兩位姊姊，都是在廣州市由祖母和母親撫養成人的。祖母年事高，很少出外走動，所以每年寒暑二假，我會隨母親回小欖鎮探親，而自己的故鄉龍江，一直是腦海裡一個神祕的夢。

那是十多年前的一個秋天，我移居美國也已經第二十個年頭。我回廣州探親旅遊，在堂姊與堂弟妹的陪同下，第一次踏上故鄉的土地。

坐著堂弟的小旅行巴，我們從廣州到龍江古鎮用不了兩個小時。然而，我還是覺得車子太慢，五十多歲的人了，才第一次回自己的家鄉，心中除了興奮，更多的是愧疚。

車子終於在一個熱鬧的墟集停住了，這就是龍江墟。這片土地與祖母對我所描述的大不相同，滄海桑田，祖父母在鄉間的年代，畢竟已是那麼遙遠。

兄弟們領著我走進墟鎮上的一處小巷，繞過幾顆高大的榕樹，眼前又是另一番景色；他們告訴我，這就是我祖父出生的地方長塘鄉，也是康氏家族聚居了幾輩子的地方。

村子中央躺著一條平靜的小河，不知這是不是長塘鄉因而得名的緣由。小河像一面長長的鏡子，映出了兩岸人家新建的小洋房，雖然沒有很獨特的設計，卻保留著古老青磚樓房的格調，節次鱗比。

我們沿著小河行走不遠，在那簇二層小洋房中，走進—戶人家，那裡住著我們的一宅堂叔嬏；記不起是哪房長輩了，與我也是第一次見面，但我們立刻便溶進了那濃濃的鄉情裡。

順德人的熱情好客，在廣東是出了名氣的，只要能說上句像「盞鬼（太棒了）」這樣的順德話，即使不是同姓，也會加上三分親熱。記得我的堂叔伯，老廣州了，還是不願放棄他們的順德口音，他們常掛在嘴邊的「盞鬼」，直到幾十年後的今天，在我的印象中也最能和他們的慈祥臉容連在一起。

我的初次回鄉，在龍江的族人中，不到半天功夫已傳遍鄉里。「瑋發回來了」，我的一位堂兄緊緊握住我的手，重複地說著同一句話；我的嗓子裡一下子湧上淚水，連招呼也打不出來。當晚，這位堂兄在酒樓為我們接風洗塵，康氏族人坐滿了十席。

由於我們只安排了一天行程，我的第一次故鄉行，在晚宴後便结束了。故鄉，在我腦海裡留住的，是熱鬧的墟鎮、一灣碧水和滿滿的親情。

光陰一晃又二十個年頭，上個月初，我接到家鄉堂弟的微信 ，他邀請我加盟康氏族譜的重修工作。別說堂弟的這份熱情了，一個康家子弟，對重修族譜的盛事，不請也該自來的。

在堂弟發給我的資料中，不但有許多龍江長塘的照片，還有修建後的，我祖母經常提及的攸寧里故居，這在二十年前那第一次故鄉之旅中，因行色匆匆給落下了，直到看到這些照片，才算一睹故居風情。沖著那刻的興奮，我不禁填寫了一首古調「訴衷情令．長塘懷古」：「瀟灑暮雨見空樓，載盡多少愁。先人今在何處，怎個覓源頭？風裡葉，水中舟，更綢繆。故園舊地，縱是新顏，不忍回眸。」

我小時候頑皮，晩上不肯睡覺，要聽祖母說故事；祖母雖然不識字，但她能講岳飛，又能講水滸傳，不時也講長塘。長塘的故事與岳家軍和一百零八好漢的故事比起來，顯得有點枯燥，卻能更快把我帶進夢鄉。

當暮色剛鋪過村邊的樹梢，河邊的青石路上響起了不緊不慢的牛蹄聲，不時還夾著農夫的一兩聲吆喝。黃昏是長塘最熱鬧的時候，孩子們爭先恐後地爬到牛背上嬉戲，家家户户升起了炊煙。很快，夜幕低垂，長塘也瞬間變得一片寂靜，彷彿只剩下閃爍的星空……。

祖父母的年代早已遠去，那片依舊閃爍的星空下，長塘換上了現代的繁華。

人們常說「此心安處是吾鄉」，我在美國生活了幾十年，按情按理已經很安心此地了，但家鄉始終是一個神秘而甜蜜的夢，特別當我想起小時候老祖母給我說長塘的故事，那聲音和故事一樣，是那樣古樸與祥和。