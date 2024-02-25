上世紀七○年代初，還處在文革期間，我接到市革委會文教組的一紙調令，命我返回母校任教，擔任專職音樂教師。母校原是中等師範學校，現改為完中，包括初中、高中兩個部門，原來的教職員工全部留下。這薄薄的一張紙，在我心裡如一石激起了千層浪。它令我喜憂摻半，喜的是從小學調進了中學工作，而且還是母校；憂的是將來能否勝任，如何與老前輩們打交道。

當我重新走進母校的大門時，感慨萬分。看到那教學大樓和排排教室，依然是舊時模樣；我撫摸過的一草一木都還在茁壯生長；音樂室裡的鋼琴，那每一鍵，更令人倍感親切。我萬萬沒想到，我過去最怕去的大辦公室裡，居然還有我的一席之地，我有何德何能，竟敢與過去對我耳提面命的老教師們平起平坐，所以我盡量謹言慎行。

雖然我千當心萬當心，結果還是出現了一些問題：有次我教中學的學生唱岳飛的「滿江紅」，教得很認真，把壯懷激烈的感情表達得淋漓盡致，我還真有點沾沾自喜。可是想不到有位老前輩，悄悄地告誡我，這歌裡有一句「駕長車」的「車」字應該唱「車馬炮」的「車」，不是「馬車、汽車」的「車」字。啊，我頓時面紅耳赤，羞愧難當，太大意了，真是誤人子弟，對經典、對英雄的大不敬。

還有一次，領導安排我去上時政課。我認真地去讀報，仔細地備課，上課時有條不紊，還對板書進行了詳細的設計，把字也寫得非常工整，心想一定沒問題。不料領導聽了搖搖頭，他說，你講得少，寫得多，學生根本消化不了；你應該講透徹些，要把正確的觀念，挹注到他們的腦海裡去。前輩們還是和以前一樣，肯定我的進步，指出我的不足，對我關心愛護有加。

那時，工宣隊、軍代表進駐學校，一切聽他們的領導。紅衛兵很吃香，他們監督老師，改造知識分子。有天晚上七點開會，我提早半個小時到音樂室去練練琴，彈了貝多芬的鋼琴曲，還彈了「少女的祈禱」。彈著彈著，不料有一股造反派破門而入，一個很結實的紅衛兵大聲呵責我：「你在幹什麼？宣揚封資修罪該萬死。」還有一個女的講我是特務，在發電報。不由分說，架著我，拿了我的琴譜，徑向工宣隊辦公室走去。

進了辦公室，隊長、幾個隊員和軍代表都在，紅衛兵報告說我們抓到一個階級敵人，還把琴譜摔在隊長的辦公桌上。工宣隊隊長聽了微微一笑，他請一位隊員去喊教外語的來一下，又請軍代表去音樂室查一查有沒有發報機、天線等。一會兒，英語老師看了看琴譜說，這是本鋼琴曲集，上面有貝多芬的曲子，還有首「少女的祈禱」；軍代表也回來了，講什麼都沒有。

隊長就對這群孩子們講，貝多芬是世界上最著名的音樂家，人民日報報導過，中央文革小組組長江青同志在歐洲訪問時，還給他獻了花圈；殷承宗鋼琴家也曾在天安門 廣場上，表演過鋼琴伴唱紅燈記，受到廣大人民的喜愛。所以這老師彈琴，也是為了將來能彈鋼琴伴唱樣板戲，今天，這是個誤會，不必追究。這時，我緊張的神經才得以放鬆。

這確是我親身經歷過的一段不可理喻的咄咄怪事。我有位好友鄒老師，也是中學音樂專職教師，他給學生們欣賞貝多芬的交響樂，有人汙蔑他在腐蝕青年人，工宣隊紅衛兵對他進行了多次大小不同的批鬥會，他實在受不了就自盡了。雖然後來平反了，但他的才華、他的抱負再也回不來了。

後來，我校表演了樣板戲「智取威虎山」、「沙家濱」片段，參加市裡比賽，和蘇高中一起獲得了第一名。文革結束後，市委布置市文化局、教育局 共同舉辦一場唱歌比賽，我得了第二名，校領導表揚了我，講全市四十多所中學，能獲得第二名還真不容易。

我考進師範後，第一次走進學校大門，感到非常榮幸，畢業後告別母校，到教學第一線奮鬥了十幾年；現在我又一次走進母校的大門，感到無比榮耀，當竭盡全力提升學 生們的藝術素養，決不辜負栽培我的母校。

「抬望眼，仰天長嘯，壯懷激烈」矢志教育事業，培養人才，靠他們「待從頭，收拾舊山河，朝天闕」。重返母校，繼續加油！