我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

倫敦邱園寶塔

唐孝先

英國倫敦西南郊泰晤士河畔，有座著名的皇家植物園，通常稱之為邱園（Kew Gardens），擁有世界上最多的植物和真菌，它已列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，每年吸引數百萬遊客。

園中的大寶塔（Great Pagoda），由英國國王喬治三世的皇家建築師威廉 · 錢伯斯爵士（Sir William Chambers）設計建造，完工於一七六一年，是獻給威爾斯親王弗雷德里克的遺孀奧古斯塔王妃的。

這座寶塔色彩古樸，景觀如畫，體現設計者對東方建築的認真理解。它是倫敦最輝煌的地標建築之一。

大寶塔為八角型磚塔，灰牆紅軒，有十層，總高一百六十三英尺（約五十公尺），從地面到上面觀景台有兩百五十三級台階。每層塔的八個角上裝飾一條彩色的龍，全塔有八十條龍。

十八世紀西方國家開始與中國有商貿往來，導致西方人對中國藝術、文化產生濃厚興趣，錢伯斯建造寶塔就是明證。他生於瑞典，在英國受教育，後加入瑞典東印度公司，一七四○年至一七四九年期間，他三次航行去中國。錢伯斯在中國學習建築和裝飾，南京的大報恩寺琉璃塔給他靈感，廣州的赤崗塔和琶洲塔是他參照的模型。

邱園大寶塔僅用六個月就建成，其建築速度和建築質量讓錢伯斯引以為傲。塔身用堅如石塊的磚頭非常整齊地砌成，工人極為仔細小心，以致寶塔結構沒有一絲裂縫。

寶塔年久失修，到本世紀初，已處於荒廢狀態。於是在二○○六年關閉，經過十二年的大規模修建，於二○一八年重新開放。建造寶塔當初，有八十條塗金的龍，裝在十層塔的每層塔八個角上，後於一七八四年拆除。由邱園皇家植物園和皇家歷史宮殿聯合發動的大修復中，八十條長有兩個翅膀的飛龍在原來位置重現，牠們卻不同於傳統的中國龍。

皇家 植物園 瑞典

上一則

25部經典名片入選國會圖書館國家電影名冊 你看過幾部？

下一則

聖他克魯茲一日遊

延伸閱讀

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
瑞典環保人士童貝里因示威被捕 英法官反批警方違法

瑞典環保人士童貝里因示威被捕 英法官反批警方違法
倫敦驚傳潑酸事件 1女2童遭灑腐蝕性物質 共9人受傷

倫敦驚傳潑酸事件 1女2童遭灑腐蝕性物質 共9人受傷
2024都柏林國際旅展 愛爾蘭參議員造訪台灣館

2024都柏林國際旅展 愛爾蘭參議員造訪台灣館

熱門新聞

越南廣義省綜合博物館副館長段玉奎帶領過近10次的沙黃文化遺址挖掘任務，在30多年的考古工作中曾遇過不少玄妙的事情。（中央社）

考古學家夢裡「受邀到海底」果真打撈到數百年前沉船

2024-02-13 16:38
農曆春節到來，來自泰南合艾的泰國華人趙定德熱愛中華文化和書法，他在曼谷老城區擺攤寫春聯和斗方，為老城區增添過節氣氛。(中央社)

泰國年輕華人手寫春聯吸睛 力求保存傳統文化

2024-02-13 08:51
作家舒國治。（圖／500輯提供）

孤獨的美食家 小吃教主舒國治：沒有戒心 就是好吃

2024-02-15 06:00

我不喝威士忌

2024-02-15 01:00

曾經共枕的陌生人

2024-02-14 01:01
捲心菜餃子。（本報系資料照片）

捲心菜餃子

2024-02-13 01:02

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機