英國倫敦西南郊泰晤士河畔，有座著名的皇家植物園 ，通常稱之為邱園（Kew Gardens），擁有世界上最多的植物和真菌，它已列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，每年吸引數百萬遊客。

園中的大寶塔（Great Pagoda），由英國國王喬治三世的皇家建築師威廉 · 錢伯斯爵士（Sir William Chambers）設計建造，完工於一七六一年，是獻給威爾斯親王弗雷德里克的遺孀奧古斯塔王妃的。

這座寶塔色彩古樸，景觀如畫，體現設計者對東方建築的認真理解。它是倫敦最輝煌的地標建築之一。

大寶塔為八角型磚塔，灰牆紅軒，有十層，總高一百六十三英尺（約五十公尺），從地面到上面觀景台有兩百五十三級台階。每層塔的八個角上裝飾一條彩色的龍，全塔有八十條龍。

十八世紀西方國家開始與中國有商貿往來，導致西方人對中國藝術、文化產生濃厚興趣，錢伯斯建造寶塔就是明證。他生於瑞典 ，在英國受教育，後加入瑞典東印度公司，一七四○年至一七四九年期間，他三次航行去中國。錢伯斯在中國學習建築和裝飾，南京的大報恩寺琉璃塔給他靈感，廣州的赤崗塔和琶洲塔是他參照的模型。

邱園大寶塔僅用六個月就建成，其建築速度和建築質量讓錢伯斯引以為傲。塔身用堅如石塊的磚頭非常整齊地砌成，工人極為仔細小心，以致寶塔結構沒有一絲裂縫。

寶塔年久失修，到本世紀初，已處於荒廢狀態。於是在二○○六年關閉，經過十二年的大規模修建，於二○一八年重新開放。建造寶塔當初，有八十條塗金的龍，裝在十層塔的每層塔八個角上，後於一七八四年拆除。由邱園皇家植物園和皇家歷史宮殿聯合發動的大修復中，八十條長有兩個翅膀的飛龍在原來位置重現，牠們卻不同於傳統的中國龍。