最近王家衛導演的電視劇「繁花」火遍海內外華人圈，該劇描述上世紀九○年代初上海股市的風起雲湧。如今已到耳順之年的我，曾身臨其境，在股市熱中，懵裡懵懂地也火過一把。這還得從小時候的「理財」經歷說起。

小學一年級，見同學有可愛的存錢罐，價格是一元人民幣。七○年代初，雙職工家庭每月收入不過幾十元，維持全家老小三代的生計，一元對普通家庭是不算小的花費。父母就給我一個紙盒說：先拿此存錢，存滿一元自己買。那年代，六歲小孩的字典裡還沒有「理財」這個詞，而「自力更生」觀念卻是滿強的，從此開始了我一生的理財之路。

我集聚第一個一元錢，感覺相當漫長。先是把大人給的零花錢、壓歲錢、車費等省下，一分、兩分、五分、一毛……，直到盛滿一盒，數數正好一元，於是興匆匆地上街。不料就在購買存錢罐的路上，卻突然不捨得了，心想紙盒不也一樣能儲蓄嗎？不如用這一元給家裡買個寒暑表，掛在牆上，計室溫，知冷暖。這也算我人生路上上的第一堂經濟課：性價比。

從此開始存錢，辦法是幫大人做事--賣舊報紙：大人的「文匯報」，賣的錢歸大人，「紅小兵報」則歸我。一點一點存，到小學四年級，居然積滿了一百元，煞有介事地跑去銀行定存。營業員問我哪來這麼多錢，我自豪地告訴他自己如何一點一滴存出來的。

初中時我存了近兩百元，全部捐獻給家裡，在我的積極倡議下，家裡買了第一台九寸黑白電視機。時值暑假，看了一個月的京劇、黃梅戲等各種折子戲，錢財換來了快樂，存折則再次歸零。

上大學，每月生活費二十五元：十五元吃飯；每周回家少乘一站路，節省五分錢車錢；每月堅持買銀行的零存整取五元貼花，為了讓自己不隨便流失零錢。大學畢業讀研時，有了五百元積蓄。

一九八六年農曆新年，寒假在家，無意中在報紙上看到一個新名詞：電真空股票。第一次看到股票這個名詞，卻怎麼也不明白股票與存款有什麼區別。最後還是經不住誘惑和好奇，我將僅有的五百元全部投入，揣著五張寫著電真空股票字樣的紙片--自己的全部家當，回到家裡，心裡卻是七上八下。

第二年電真空股票分紅百分之十五，股價卻跌到九十元一股，並告示股票持有人有資格按每股一百元增配股數。寒風凜冽中我排著長隊領紅利，身邊不停地有黃牛想說服我割肉出售。在不懂股票真正含義的情況下，在出售與增股之間做著劇烈的思想鬥爭。儘管百思不得其解，在這行情下，黃牛買了怎麼賺錢？但望著他們急切的眼神，直覺告訴我現在賣電真空是個錯誤，於是回家咬牙問父母借錢，增配了十五股電真空股票。

研究生畢業，公派去新加坡 、美國。時間的列車進入了九○年代，好友突然來信說，國內股市火了，電真空已到三百多元一股。沒想到後面的信息一個比一個刺激：該股價已超過一千元；一千五百了；證券 所人山人海，擠不進去；天天漲停板，賣不掉……。

公派出國項目結束，懷著身孕回到國內的我，挺著大肚子，走到證券所門口。只見人頭攢動，一圈圈人只談一個詞：股票。看著巨大屏幕上忽上忽下的曲線，我這才開始有點明白股票投資 是怎麼回事。

電真空最高漲到了兩千六百元，賣這二十股所得成了我的第一桶金。同時我腦子裡卻一直有一個問號：這錢究竟是哪裡來的？想著存款的利息是銀行給的，這錢是誰給的呢？不過後來自然全數倒還給了股市，原先的問號，終於畫上了句號。

九三年某天，上海股市突然大崩盤。從收音機裡一聽說，立刻抱著幾個月大的兒子，拿上準備出國的全部存折，取了錢直衝證券所，來到第一次空無一人的「買進」櫃台，毫不猶豫遞上了買單，耳邊卻聽到「今天買股票的都是傻瓜」，心驟然一緊。再回頭一看，「賣出」的櫃台前則是人聲鼎沸。但木已成舟，瞬間成交。於是轉身抱著孩子回家，在手忙腳亂地哄孩子中，忘卻那瘋狂的證券所。所幸有驚無險，大盤很快回調，我出國的錢也安全回歸。然後自費出國，輾轉新加坡、加拿大，最後到矽谷，做了一輩子碼農。業餘也炒股票，有機會去拉斯維加斯便上老虎機玩幾把，小賭怡情。

回想起，那時日子簡單卻充實。剛到加拿大時，開著幾百加元的二手破車，停在海灘上富人的豪車旁，想到和他們享受著同樣的美景，心裡別提有多快樂。

此後一輩子，身在矽谷卻沒因股票而發財。手頭不鬆不緊，日子不快不慢，工作忙忙悠悠，轉眼就退休帶孫了。現在自然對股票有了更深的理解，也明白了理財在於自己，發財交給命運，投資也好，投機也罷，知雄守雌，知足常樂。

九○年代是一個充滿活力和希望的年代。