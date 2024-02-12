烘籠是細竹篾編織的小簍子。烘籠裡面放上一個小瓦缽，缽底墊一層厚厚的灶灰，把燒紅的炭火放在缽子裡，上面再用灶火灰蓋實保溫。烘籠的提手與烘籠之間的空擋，正好可以把一雙腳或手伸進去，坐在凳子上，踏在上面烤火。

當年小鎮的集市、雜貨店裡都有各種烘籠賣。也有篾匠師傅挑著破好的一梱細篾和編織行頭，挑子的扁擔尖上掛著一個烘籠樣品，一路搖晃著，篾匠也一路吆喝著「編烘籠，編烘籠哦……」。入冬初始，需要烘籠的人家都出來了，篾匠就坐在你大門前或院子裡，現場編織。篾匠隨主人的指意，可以在烘籠周邊的篾壁上編出各種花卉圖案。坐等個多小時，一個小巧玲瓏的烘籠就編好了。

在我們湘西，烘籠裡的年味總是伴隨燻臘肉的季節一同到來。

七十年前的一九五四年，我在安江鎮紗廠子弟小學讀書，小鎮被沅水環繞，四圍是雪峰山和雞公界兩座大山，因此，每年的寒冷就來得特別早。到了臘月燻臘肉，那也就是燻年肉的季節，早晚已有了濃厚的霜凍，於是，有年長的爺爺奶奶們開始提著烘籠烤火了。烘籠也在告訴你：新年的日子要來了。

小時候，我的手腳總愛生凍瘡，凍得紅腫，又癢又痛。媽媽說：「大年快要來了，一天比一天冷。」就給我買了一個烤手烘腳的小烘籠。烘籠取暖很方便，可以提著到處走。學校放寒假的日子離過年不遠了，很多同學都是提著烘籠去上學。

出門前，媽媽在我的烘籠裡用灶灰埋了很多燒紅的火屎，還用黃草紙包了幾塊小木炭放在我的書包裡，說：「火屎燒完了，別忘了要提前加炭哦。」又特意交代一句：「別小氣，看到同學的烘籠裡火小了，要給他加一塊炭。」烘籠裡年味的溫暖，原來也裝著媽媽的希望和大愛。

烘籠裡的年味來到我們教室裡了。有次，一位胖胖的男老師帶著我們正在朗讀課文，教室的上空忽然冒出一縷縷青煙，還夾雜著一絲絲兒好聞的美食香味。這時刻，老師目視著全班，說：「這是在上課，是誰把年味在烘籠裡烤得香噴噴的？」瞬間，緊張的氣氛使得教室裡變得鴨雀無聲了。

胖老師在課桌間來回巡查尋找，發現課桌下有的烘籠裡埋著烤紅薯，有的烤著過年剛打出的糍粑，有的燒燃了葉兒粑的桐子葉，還有的那苞米粒兒烤得清香清香……，所有的美味，都從烘籠裡的炭灰中竄出來了，彌漫在教室的空氣中。

老師巡查完了，甜甜地微笑起來，說：「同學們，快要放假過大年了，你們烘籠裡烤年味，小心別烤糊了哦。」頓時，教室裡欣起一片歡樂的笑聲。有幾個頑皮的男同學，卻笑得站起來了。

烘籠裡炸響了年味的鞭炮。過年了，我同許多伙伴們穿著新衣，跑到我們前門的一塊空坪裡去放鞭炮。那時家庭還沒有電燈，只有路邊電線桿上掛著一個燈泡，那微弱的桔黃色餘光，照著我們。我們跑著，叫喊著，歡跳著，拿著鞭炮在烘籠裡去點火。剛點燃的一個個鞭炮朝空中拋去，比賽誰的鞭炮拋得高，炸得響。天空上閃亮著點點鞭炮的星火，一個接一個。

站在旁邊的女孩子們，有的提著烘籠，不停地打著吆喝，為放鞭炮的哥哥們助威，大喊「加油」。有的手上拿著一根點鞭炮的香棍火已經熄滅了，就拿著鞭炮到女孩子們的烘籠裡去點燃引蕊。有時候，鞭炮在烘籠裡炸響了，嚇得女孩子大叫。

我在鄰居小妹烘籠裡點鞭炮時，剛點燃，還沒來得及拋向天空，由於太高興，鞭炮一聲炸響，把小妹嚇得撒開了雙手，趕緊去捂住耳朵。哪知道，就這一瞬間，跟隨「啪」的一聲，烘籠掉在地上，裡面的缽子破碎了。我正急著，小妹沒有哭，也沒有說要我賠，只是呆呆地望了我一眼，就又看著天空那些點點星光似的鞭炮在飛動，聽著那一陣陣加油的吆喝聲，高興地揚著雙手。在烘籠裡炸響的鞭炮，如同拋向夜空炸響的鞭炮一樣，給了我們兒時年味的歡樂。

如今，烘籠成了歷史，而烘籠裡紅紅火火的年味裡，也有過我兒時的歡快、純情、友誼，溫暖了我的童年，也留下了歲月的溫馨。