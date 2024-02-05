母親已離我們而去十一年。在二○一二年十一月的一個午後，慈愛的媽媽在醫院的手術室永遠閉上了眼睛。我們從未預料到，媽媽會在沒有任何徵兆的情況下，就這樣永遠地離開了我們。在母親去世的那一年，我彷彿在夢中度過，「撕心裂肺」和「肝腸寸斷」這些詞都無法完全描述我們的痛苦。每當在家中看到媽媽生前的遺物，或是走進她的房間，心中的悲傷便止不住地湧出。六十多年的親情，對我來說，顯得太短暫，不禁感嘆上帝的無情。

回想母親八十多年的一生，充滿艱辛和挑戰。媽媽十六歲那年，因為外公的野心，被迫嫁給常州東門首富的丁家。丁家是當地的名門望族，自我曾祖父起便是醫學世家，專長於小兒科，擁有自己的藥房。鄉裡傳說，只要孩子到丁家坐一坐，喝一口丁家的水，就能痊癒。

到了父親那一代，家族已經開始衰落。由於父親是祖父母晚年所得的獨子，從小被溺愛，變成了一個任性傲慢的紈褲子弟。因此，他與母親的夫妻關係緊張，常常發生爭吵和鬥毆。這樣的生活持續了六年，到了一九五○年，土地改革期間，作為地方富豪的父親，無法逃避「地主」這一身分。為了逃避土改的迫害，他逃往廣州，後來被二姊揭發，最終被捕入獄。

母親帶著我們三個孩子被趕出家門，變得無依無靠，我們只能跟隨母親回到她的娘家，依靠外婆生活。那時，我的大哥六歲，二哥三歲，我還不到一歲。因為我們是外姓人，在外婆家也遭到歧視 ，我們沒有食物，沒有工作，甚至不被允許耕種土地。母親為了生計，學會了縫紉和刺繡，靠著做衣服和繡枕套來微薄地維持生活。

同時，由於「地主」這一身分，母親每天都要為村幹部送通知到鄰村和鄉政府。在沒有電話的時代，所有的政府聯繫全靠「四類分子」步行傳達。她不但沒工資，還經常遭到農村幹部的辱罵和體罰，每天勞累歸來，還要面對饑餓的孩子們。在「土改」、「三反」、「五反」、「反右」到「文革」期間，母親更是遭受了難以言說的苦難。她被迫掛牌遊街，頭戴高帽，經歷批鬥和毒打。晚上甚至不能回家，每晚都有村幹部來檢查。她被迫每周寫檢查，但即使在半夜，她也堅持自己寫，不讓我們幫忙。

在那十年的黑暗中，母親幾次想過一了百了，但看到我們還小，她又硬撐下去。直到鄧小平第三次上台，我們的生活才有了轉機。

如今，當我獨自坐在媽媽曾經的房間裡，回顧她的一生，我的心中充滿深深的敬愛和無盡的懷念。母親的生活雖然布滿艱辛與磨難，但她從未失去愛的能力和希望的光芒。她的堅韌和韌性，不僅支撐了家庭的重擔，也成為了我們心中永遠的燈塔，照亮了我們的道路。

每當我面對生活的困難和挑戰時，我總會想起母親的堅強和她的教誨。她的生命故事告訴我們，即使在最黑暗的時刻，也有希望的曙光。她雖然已離開我們，但她的精神和愛永遠活在我們的記憶中，激勵著我們繼續前行。

在懷念中，我深切地理解，母親給予我們的最大財富，不僅是她的愛和犧牲，更是她堅韌不拔、永不言棄的生活態度。在母親的榜樣下，我們學會在逆境中成長，如何在困難中找尋力量。母親，您的愛如同春日的陽光，溫暖而明亮，永遠照耀在我們的心中。感謝您，我們親愛的媽媽，感謝您給予的一切。在我們的心裡，您永遠是最偉大的。