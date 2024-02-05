父親與大伯一家人一九四六年於青島合影，抱著嬰兒的是大伯，左邊的女士是大伯母，右邊是父親。(圖/作者提供)

爸爸的老家是山東省德州 市平原縣的一處農村，世代務農，爸爸排行第四，上面有三個哥哥，下有一個妹妹，爸爸與大伯的感情最好。大伯是家中最優秀的孩子，聰穎好學，會讀書求上進，中學畢業後，考進位於孔子家鄉曲阜的師範學校，畢業後就到青島市的學校當老師，走出了農村。爸爸曾說過，當時的老師薪資不同，同工不同酬，數學老師的薪資最高，再來是英文老師，然後才是其他科目的老師，而大伯就是數學老師。

大伯是爸爸心目中的偶像，爸爸踏著大伯走過的一樣路徑，中學畢業後，也進入了曲阜的師範學校，爸爸認真研讀數學和英文，希望將來能擔任數學或是英文老師。很不幸的是，爸爸一九三七年畢業時，盧溝橋事變爆發，中國開始全面抗戰，對抗日寇對中國神州大地的荼毒蹂躪。

爸爸成為了流亡學生，隨著學校往後方撤退，到達漢口後，投效空軍，獻身於抗日報國的偉大洪流中。八年抗戰勝利後，隨即爆發了國共內戰，爸爸隨著空軍支援東北的戰役時，經過青島市，就立刻趕去探望大伯，就在那時，留下了這張珍貴的合影。

外公是大伯教書的學校的校長，媽媽是外公最小的女兒，大伯向外公替爸爸提親，給爸爸和媽媽作媒，撮合一段姻緣。當時狼煙四起，東北的戰火逐漸逼進了青島，外婆十分焦慮不安，也希望媽媽能夠快快出嫁，遠離戰爭。辦完了婚禮後，爸爸旋即帶著媽媽離開了青島，隨著空軍轉戰大江南北，最後撤退到了台灣，在台灣安身立命，孕育了我們一家人。爸爸一直在空軍任職，從來沒有圓了他少年時當老師的夢想。

爸爸自結婚離開青島後，就再也沒有見過大伯。一九八八年，當兩岸開放探親後，爸爸終於聯絡上了大陸的親人，爸爸收到兩封信，看完信後，淚流滿面，悲慟不已。信是大伯的兩個孩子，我的大堂哥和堂姊寫來的，娓娓道來分離四十年中的悲傷人生。

共產黨 建立新中國後，馬上發動一波又一波的政治鬥爭大清洗，大伯是老師，是知識分子，立刻被打為右派，從此全家人被貼著政治標籤，就學讀書和謀職就業 ，處處都受到極大的打壓和限制。當那場對中國摧梁折柱的文化大革命爆發後，大伯受到紅衛兵不斷批鬥，生活在慘無人道的人間煉獄中，大伯母受不了這種折磨，抑鬱以終，大伯則一直堅毅地硬挺著。

當文化大革命的十年浩劫結束後，大伯收到了一份通知，他的冤屈被平反，所有的政治標籤被摘除，恢復名譽。當過去幾十年的夢魘和磨難，一夕之間被平反後，大伯的激動可想而知，但是在過於激動之下，不幸發生了腦溢血，不幾日就過世了。

大伯的孩子們，將大伯和大伯母送回老家，安葬在祖墳的墓地裡，與爺爺奶奶比鄰而葬。當爸爸回到老家時，長跪在爺爺奶奶的墳前，痛哭流涕，然後在大伯與大伯母墳前，淚流不止，陪同爸爸一起返鄉祭祖的堂姊堂兄們，也悲傷地垂淚不已。爸爸沒有想到四十年前與大伯在青島的一別，卻是天人永隔，從此生死兩別離。