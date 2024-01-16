一九九三年的春季，我陪外子去北京看望他在空軍幼校、官校同窗好友周君，四十多年沒相聚，在老淚縱橫中有述不盡的離情別緒。周君伉儷非常熱情地陪伴我們，遊遍北京及附近的名勝 古蹟，如故宮、頤和園、盧溝橋及長城，故國的山河秀麗而雄偉，這塊土地還蘊育了我們兒時美好的記憶，只是滄桑多變，人事全非，空留多少舊夢與新愁。

兩個星期很快就過了，返回美國的前夕，周君帶我們去倉平大湯山航空博物館，館長陳上校是周君的舊識，親自導遊並駕車帶我們參觀，每一個展覽品都是實體且維護得很好，成列在大山洞裡閃閃發光，很是壯觀。

當車子駛過一個黃土坡路時，旁邊有一大堆支離破碎的飛機殘骸，館長不經意地說了一聲：「這是U-二飛機的殘骸。」我脫口而出問道：「我們可以看嗎？」他說：「好的，我一會來接你們。」我立刻拉著外子跳下車，外子曾是Ｕ-二飛行員，我對這機種有很特殊的感受。

當我們站在殘骸中時，外子已是滿面淚痕泣不成聲，我知道與這些殘骸共同犧牲的飛行員，都是他當年的同學、同事，情同手足，又是朝夕相處生死與共的好戰友們，有著太多的往事及回憶，怎能不悲痛？我靜靜地在旁邊陪著他，這時我的思緒也飄回了桃園舊事，我們的小山頂村。

在龜山與桃園之間的山鶯路口，有一處空軍眷村「山頂村建國一村」，住的多半是飛行員的眷屬，在它的後面闢了一塊地建了十幾戶新眷舍，住的就是我們同隊的十幾戶人家，我家是第一戶，這就是我們的山頂村。

剛搬進去時大家都很年輕，儷影雙雙情深意濃，庭園裡充滿稚兒的歡笑聲，每逢節日，大家都是全家總動員團聚在隊上慶祝，妻子們聊的都是丈夫與孩子們的趣事，還有家事心得及廚藝的改進等等，又吃又喝，還在優美的旋律中與摯愛共舞，每次都玩得很開心。

漸漸地，隨著歲月的流逝、任務的繁忙，我們村子沉寂了。再加上有幾家的男主人出任務後永遠沒有再歸來，從此小村總是籠罩在憂傷鬱悶的氣氛中。

最難忘的是，偶爾深夜晚風中飄來一陣柔腸寸斷的哭泣聲，那是鄰家年輕的妻子在思念著夢裡的丈夫，那麼的傷心那麼的淒涼，讓我感到無比的辛酸與不安，在這裡沒有人會知道誰會是下一位。我在山頂村整整住十一年，當我離去時，有一些人家已園門深鎖，淒涼的草木都已越過牆頭，多年後我才知道，那兒就是人們所謂的「寡婦村」。

外子忽然告訴我「這些飛機每一架我都飛過」時，我的眼淚奪眶而出，我感恩上天的眷顧，我的丈夫還陪伴著我，更多的懷念是為那些捍衛國家奉獻自己生命的英雄們。熱淚滴在冰冷的鑄鐵上立即消失，而那融和著血肉斑斑的鐵鏽卻永遠存在那兒，任日曬雨淋霜雪覆蓋，誰來憑弔？

遠遠地看到館長的車子來了，外子說：「快把眼淚擦乾，這裡不是悼念的地方。」我們懷著非常沉重的心情，不捨地離去。

二○一○年十月，當時的國防部 長高華柱先生迎英雄們的靈位進入中華民國 國軍忠烈祠，從此您們名垂青史萬古流芳。親愛的烈士們，魂兮歸來吧。這兒是您們的家，不要再漂泊在北國的寒風裡。

老眼昏花中我寫了這篇小文，也實現了自己的承諾，因為當年我曾默許要記下這個「故事」。