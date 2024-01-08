作者(圖左)二○一七年與白太太(圖右)合影。

一九四六年，我在天津市出生。我家住在和平區「求志里」十號四樓的一間屋裡，三樓兩間屋住著王姓和白姓兩家人，兩家的男主人白天在外做木工活，勤勞養家。那時我上小學，放學後唯一的玩伴是三樓的男孩白文吉，他與我同齡，又性情溫和，每天放學回家，他背著小妹妹到我家來玩。後來因為母親調動工作，我家搬到很遠的地方，再沒回那溫馨的老屋，然而，簡單美好的童年一直留在心中。

二○一七年，年逾七十的我和老伴，已追隨兒女在美國生活多年，濃厚的思鄉之情將我帶回故鄉。弟弟對我說：「姐姐，我帶你到求志里看看吧。你離開那裡已有半個世紀啦，那裡變化不大，也許你能找回遺落在那裡的童年歲月。」於是我們欣然前往。

一路上，往事如煙在腦海中翻騰， 輕叩四樓老屋的門，無人應答。我們只好去叩三樓的門，指望能了解一點情況。一位滿頭白髮的老太太打開屋門，我驚呆了，忍不住地喊出：「白太太！」她也驚喜地答到：「啊，是小萍呀！」漫長的歲月沒有淡化老鄰居之間的感情，她竟然也一下子認出了我。

白太太的老伴也去世多年，她用勤勞的雙手撫育了兩個兒子和一個女兒，直到他們都有了各自的家，只有年節來與老媽媽團聚。她說，那是她最幸福的時刻。

還是那解放前外國租借地的老房子，斑駁的粉牆、掉了漆的木地板和破舊的老家具。任何人都會漸漸老去，這是自然規律。我為年近百歲的白太太頭腦清醒，生活仍能自理而震驚。是勤勞與善良讓人健康長壽，這已在不少人的經歷中體現出來。