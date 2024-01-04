我的第三個姊姊出生後，家族的父兄就建議老爸要娶妾侍了，生個男孩子好傳宗接代。但是老爸沒聽父兄的勸告，兩年以後，我出生了，雖然體質弱小，骨骼幼幼的，像一個小女孩模樣，但可喜的是有男孩子的象徵。父母和親族們可高興了，從此把我看成了寶貝奇珍，還認了一位八、九十歲的老頭子當契爺。

日本 侵略中國，我家居住的城鎮和店舖遭到日寇的轟炸，迫得遷到農村裡來了。生活環境起了變化，人得也有個適應過程。我從小體弱多病，有時肚子痛了，我媽慌了手腳，連忙去問鄰居該吃什麼好？

媽不識字，本來她的祖父是一私塾老師，媽要去讀書，外祖母不肯，說女人讀書難道中女舉？在家好好學做女工才是正道，所以我媽是個文盲，但她很聰明，裁剪做衣手藝好，又愛助人，所以來到農村生活，和鄉親相處融洽。

知道我肚子痛，鄰居就拿來一瓶像大人的小指頭那麼大小的蛇膽油來了，是從集市上的賣武佬「捉蛇二」那裡買的，說是很靈。果然，用幾滴蛇膽油滴在小杯的水裡讓我吞下，感覺一陣涼氣，肚子立即不痛了。現在看來，這位賣武佬一次集市就賣了好幾百瓶，他那來這麼多蛇的膽製蛇膽油呀！

據一些資料載：樟木樹的樟木油可以止痛，這些蛇膽油很可能用樟木油經染色後配製而成，因為止痛效力好，而得到還處在缺醫少藥半愚昧狀態的廣大農民信賴，而當成了靈丹妙藥；至於對身體有什麼副作用，只能是聽天由命了。

媽愛子心切，怕我有病，就經常用鄰居在深山採回來的叫蜘蛛草（鄉下人叫誇澇草）的草藥煲作涼水要我飲。這種藥草味道很苦，飲了半碗，再虎咽兩碗清水，口裡還很苦呀。俗話說：憎仔肥，溺仔瘦，媽這麼溺愛我，但我總是那樣的體弱多病。一次，我感到身體很不舒服，坐在椅子上昏昏欲睡，媽用手按一按我的前額，問我哪裡不舒服，我疲得不想回答。媽急了，拿來了刮痧工具，就在我的後背脊刮了起來。不刮猶可，一刮，刮到哪裡，哪裡的皮膚立刻紅了起來，並且有些小紅點的痧粒狀。

媽媽慌了，鄰居也來了，她們七手八腳在我的身上亂刮起來。奇怪，刮到哪裡哪裡就出痧粒，甚至用鞋底來鞭打大腿，就顯出大片痧粒來。當時有人說是出痧症，嚇得媽媽手足無措，那時，我很清醒，說了句：「媽，我沒事。」就昏昏沉沉地睡著了。

第二天一早，媽見我果然沒大事，但她還在整天擔心著我這虛弱的身體。鄰居有位大叔說他認識山嘴廟那個和尚，懂得醫術，媽就讓大叔請這位和尚為我診病。翌日，大叔就帶著一位和尚來了。

這位高僧看了我一眼，摸摸我的小手，就說：「要完全醫好這位孩子的病，就要將他舌底下的筋用線扯斷才行。」在座的人聽了都愣起來，媽驚愕得不知怎麼好，我驚得要朝門外逃跑，被媽緊緊拉著手臂，我大哭大吼起來。

這時，從香港 回來探親的堂哥剛好踏入我家，聽了情況以後說：「你們有沒有考慮到，把孩子的舌筋弄斷了，怎麼說話？怎麼吃東西？這裡又不是醫院，弄不好會出人命，即使人活下來以後也成為啞巴了。」那位高僧大師聽了連忙打圓場說：「孩子不願意做手術就不做了，讓我開兩劑藥試試吧！」

以後，我的身體慢慢好了起來，到處蹦蹦跳跳的，那時我還是一個四、五歲的小孩子呀！如果不是堂哥一席話，恐怕我這個八十多歲的老太爺不會在這裡說我的故事了。