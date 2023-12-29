兩年前，上下古今版刊登了我的一篇文章「爸爸帶我坐花艇」，我把文章截圖後發上微信 朋友圈。文章描述的場景發生在廣州沙面，朋友中有幾位在沙面住過的，對此文特感興趣。

沙面是珠江河邊一個小島，上世紀五、六○年代，曾是世界各國駐廣州領事館的集中地，各式小洋房掩映在綠樹叢中，幽靜雅致。位於沙面的「復興路小學」，是當時廣州唯一國際小學，學校的師資與設備，都是全市一流。我這幾個微信好友，都曾經就讀復興路小學。

講起復興路小學，腦海中立刻浮現了曾在此校讀書，我的兒時玩伴小花蕾，她是我輩人中的一顆明星，我估計他們對她一定有印象。當我在微信群裡提到小花蕾，當年的小男生們紛紛講述她在學校時「出盡鋒頭」的事跡。其中的一位知道她長大成人後的遭遇，他傳了一段音頻上微信群，大家聽後都無限唏噓，內容大致如下：

小花蕾在五年級時，就以神童般的小提琴技巧，被中央音樂學院附小錄取，後來進入學院附中就讀。一九六六年文化大革命爆發，學校停課，小花蕾幸運地進入北京京劇 團樂隊工作，後來嫁給了一個高幹子弟，並育有一女。在無數政治運動中，她父親被誣陷為「蘇修特務」，這對她是一個沉重的打擊。到政治運動平息時，她已經心灰意冷，婚姻離異，後續精神失常，大好年華，與世長辭……。

我與小花蕾相識，是在一九五八年。那年我在「興隆路小學」讀四年級，學校的體育老師推薦了我去參加廣州少年宮滾軸溜冰隊，隊裡的一個小女孩吸引了我的目光，她的花式溜冰與速滑都是出類拔萃，她的外貌與穿著又是如此獨特。

小女孩約八、九歲，頭髮全部梳上去束成雙辮後盤在頭頂，再扎上一個粉紅色的蝴蝶結，凸顯出光滑飽滿的前額；黑白分明的星目顧盼自如。合身的燈籠袖白襯衫，套上一條超短七彩格仔布「裙褲」，露出勻稱修長的雙腿，腳踏一雙褐色軟皮的短靴溜冰鞋，顯得其他隊員的绑帶鐵製溜冰鞋無比笨鈍。

我與她約定星期天下午去她家玩。原來她就住在我家附近一幢新建的四層政府員工公寓大樓，就讀於沙面復興路小學，父親任職蘇聯領事館的司機。她是獨生女，與父母住在二樓一間約兩百平方英尺的筒房裡。

我到達她家時，見到她只穿著一件棉織線背心、一條短褲，在拉小提琴練習曲。她專心拉琴，大汗淋漓，線背心上亦汗濕一大片，她媽媽用濃重上海口音的粵語輕聲叫我不要打擾她。

約二十分鐘後琴聲戛然停止，她先到走廊上的公用沐浴間清洗，換上一條碎花連衣裙，滿面笑容地歡迎我，並向我展示了她的寳貝：包括兩個俄羅斯 洋娃娃，一個當時蘇聯學生流行的掛背書包。她告訴了我，這些東西和她那對短靴溜冰鞋，都是蘇聯領事送給她的聖誕禮物。

由於我家有台鋼琴，我也正在跟私人老師學琴，小花蕾亦常來我家玩。暑假裡的一天，她和她學校裡的音樂老師，帶著小提琴來我家。那位老師本來是想要我給小花蕾伴奏的，但發現我的鋼琴水平有限，只好作罷。

兩年後，中央音樂學院來廣州招生，才十一歲的小花蕾被錄取了，當時「羊城晚報」大篇幅地報導了此事。小花蕾升讀中央音樂學院附中時，「廣東畫報」對她做了跟蹤報導，那期的畫報封面用了小花蕾的一幅特寫照片，是她抱著小提琴的半身彩色照，至今印象猶新。

那年的夏天，我在街上碰到回穗度假的小花蕾，我倆都長高了，留意她臉上長了好幾顆青春痘。想不到再次得知她的消息時，已經天人永隔！我的朋友小花蕾，在天堂好好安息吧，如果有來生，希望你做一個普通的快樂女孩。