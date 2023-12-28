給岳父家的「 禮品 」

幾十年一晃就過去了，往日的生活點滴也隨著時間浪潮的前進，成了今日的趣話。

回憶當年我在懷化地區工作時，那是婚後第二年，我同妻子準備回一趟新晃，去看望她在鄉鎮醫院當醫生的爸媽。我想，我和妻在外地工作，回一趟家見岳父母大人很不容易，總該帶點大禮吧。按傳統禮節，要大包小包才客氣，可這真使我為難了。那是一九七五年秋，還屬票證年代，買什麼都要憑指標，憑票供應。

我和妻商量了，在小鎮的供銷社買了兩斤白砂糖、兩斤散裝的餅乾、一斤紅薯糖做的紙包糖粒子，還有小鎮人不喜歡吃的小墨魚，三毛五分錢一斤，現在小個墨魚超市賣到一百五十多元一斤了。妻說：「很好，父母喜歡吃墨魚燉雞。」

禮品太輕，我不安心，走的前一天，又到小街小巷裡轉了一圈，忽然發現了一種最好的「禮品」，便立即買了一大袋，還得暫時對妻保密。可是在坐班車的那天早晨，妻又問我提的一大袋什麼禮物，那麼重。我只是笑笑，說「到了家，你就會知道。」

岳父母工作的醫院在新晃侗族自治洲扶羅鄉，坐汽車，爬徒坡，繞山道，兩個多小時才到。汽車停靠在山邊田間旁的馬路上，一間小木屋，是中途汽車站，岳父還穿著白大卦在車站口等著我們。我們一下車，岳父就幫忙接過我手上那個袋子，往肩上一扛，說了句：「好重啊。」我們往通向醫院家屬區田間小路走去，實際就是建在山坡小樹林中的一排平房屋。

到了家，岳父解開那尼龍袋一看，高興得像孩了般叫起來：「好啊，有藕煤燒了。」這時候，妻子也走過來一看，大聲笑了，「啊，是黃泥，是黃泥巴啊。」我說：「是的，這是黏性最強的黃泥巴。」「禮品」的秘密在岳父的歡喜中被解開了。妻子這也才知道，我花錢買來的黃泥巴，才是岳父真正滿意的禮品，也是醫院家屬們最羨慕的禮物。

記得那是一九七○年，居民戶開始燒煤了，有的把散煤摻和有黏性的黃泥巴，做成煤餅，再用木棍戳幾個小洞眼，晾乾後，就可以放在煤灶裡燒了。後來岳父所在醫院的家屬和當地小鎮上的居民，都改為燒藕煤了，藕煤也叫蜂窩煤。煤店裡不供應藕煤，只有憑票購買散煤。散煤做成煤餅、藕煤，都要配上有黏性強的黃泥巴摻和攪勻，拌了黃泥的煤耐燒，燃燒後，能完整地夾出來。

可是當地的山崗坡土，全是黃沙土，鄉民種出的土豆，都有小蘿蔔大，縣裡種子公司年年下鄉收購，運到全國各地做良種用了。黃沙土沙子太多，沒有黏性，做出的藕煤燒完後夾不出來，只得用鉤子在煤灶孔裡捅，捅得滿廚房到處是灰塵飛揚，很煩人。

醫院裡有的人趁出差到縣城，就買回一大袋黃泥。可是跑山鄉的班車只逢雙或逢單開一趟，去一趟縣城有時來回要一天，誤了車，還要第二天才能回家，真不容易。

上世紀七○年代中期，城市裡住家燒藕煤比較普及了。藕煤有十公分和十二公分一個，餐店和食堂的大煤灶，做的藕煤有小臉盆大，也有的大灶一次可以燒四個小藕煤，火力很旺。於是，燒藕煤的普及，起動了賣黃泥巴的小生意。

在我們家小鎮，也是含沙的土多，郊區是菜土，附近是黃沙土，都不適宜做藕煤，要到較遠的山上才有黃泥巴挖。黃泥巴實用價值很高，城裡人做鹽鴨蛋、砌煤灶、糊篾牆、小院裡築磚土圍牆，都需要在一般的泥土中摻合攪拌有黏性強的黃泥巴。

城裡小街小巷時爾有賣黃泥的吆喝聲，菜場裡，也常有鄉下的老人或小孩子挑著黃泥來賣，一角錢可以買一大袋。同時，最有趣的是黃泥巴也成了小鎮當年親朋好友的「禮品」，尤其是山鄉來城裡走親訪友的客人，喜歡帶上一桶或一袋黃泥當禮品。我們到家的第二天，岳父帶領我和妻的兩個小弟，在屋後山坡上挖了一些黃沙土，然後把那一袋有黏性的黃泥放在散煤裡一同攪拌，做了一天的藕煤。那天，岳母娘還特意到鄉民那裡買了兩斤米灑，燒了幾個好菜，說我們做的煤很好。

後來，煤店裡有做好的藕煤供應了，煤店是用專車請人從山裡挖來的黃泥巴，用機械化攪拌黃泥與煤，用機床生產成批的藕煤。直到藕煤燒了十三年之久，到了一九八四年以後，大多數居民才開始改用了罐裝煤氣，黃泥巴也不再是百姓的「禮品」之物了，同黃泥的生意一起退出了歷史舞台。