作者小兒子參加紙牌比賽獲得的獎杯及獎牌。

卡片戰鬥先導者（Cardfight Vanguard）紙牌卡片，是日本 公司Bushiroad於二○一一年出版的貿易卡，卡片上有動畫故事中的人物及說明，可以供給收集者用來交換貿易卡片。後來由於收集者迅速增加而且遍布全球，公司為了提高全球收集人數以及推銷商機，全年在全球各地直接或間接舉辦紙牌比賽，如果比賽得到前三名，得到的獎品包括高價值的貿易卡。在不同國家區域得到個人冠軍者，最後被日本總公司邀請並且提供來回機票以及旅館，一月時到日本東京參加世界盃 錦標賽。基本上來說，這是一個鬥智為主、運氣為副的卡片比賽。

在美國幾個大城市如休士頓 、芝加哥、洛杉磯等等，因為收集紙牌者眾，因此長年都舉辦紙牌比賽，只要有興趣，當地和外地人士都可以報名參加。

小兒子從高中時期就對這種紙牌比賽有興趣，由於課業限制，那時他只能參加區域性的聯誼性小比賽。就業以後，常常利用休假時間參加各地的比賽，目的是爭取區域性的個人冠軍。如果爭取到一個地區冠軍，就可獲得邀請，到東京參加世界盃比賽，以及作短暫的旅遊。

除了疫情流行的三年期間停辦以外，他已經三次被邀請參加世界盃總決賽，目前最好的名次是二○一八年他首次參加世界盃賽，獲得個人亞軍。今年十一月的第一個周末，他參加休士頓的比賽而獲得個人冠軍，因此二○二四年二月將再度參加世界盃比賽。

回憶當初他開始參加紙牌賽的時候，太太跟我並不是很贊同。他有很高的智商，但是由於他從小個性比較孤僻，我們都希望他能多跟品行良好的同學來往。後來發現發展紙牌的興趣愛好，倒是對他的交友有正面影響，因為很多同好者都是個性文靜、遠離暴力的年輕人。同時，由於參加比賽可以到各地以及國外旅遊，這對他增長見識、拓寬世界觀裨益甚大。

唯一的缺點，參與紙牌收集以及比賽者，絕大多數都是男性，因此對他交女朋友沒什麼幫助。但願不久的將來，更多的單身女性青年參與比賽而認識異性朋友，譜成同好者佳話。