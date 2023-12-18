記得某天一早，聽得屋外傳來村中小夥伴阿夏叫喊道：「姜叔和德叔，現在去二郎山放鐵夾子捕野豬！」我走出門外問：「姜叔和德叔會讓我們跟著去嗎？」阿夏說：「我問過姜叔和德叔了，他們說，跟著進山沒問題，去不去？」不等我答話，他緊張催促說：「走吧，姜叔和德叔走遠了。」

媽媽正在做家務，她笑哈哈地說：「姜叔打鳥好槍法，德叔捉野豬是高手，有兩位叔叔做保鏢，平安無事。」既然媽媽同意，我跟著阿夏快步追出去。姜叔和德叔分別背著裝有鐵夾子的麻袋，跨過石橋走在進山的泥濘小路。

這是上世紀七○年代上半葉，屬於我的童年時代。幾天前聽村中大人說，離村子五里路遠的二郎山有野豬，野豬破壞附近的農作物。

當時個別村人打獵都用沙槍，拿沙槍對付野豬不可行，畢竟野豬皮毛太厚了。給惹火的野豬，會比之前更殘暴，不僅傷人還會輕易逃離包圍圈。連續多天，野豬似乎看出村人的弱點，沒完沒了的，不將莊稼糟蹋不罷休。故而有村人提議，德叔利用鐵夾子捕獲野豬有經驗，不妨由姜叔協助去二郎山安裝鐵夾子，看能否捕獲那頭野豬？

鄉間地段是連綿不絕的丘陵地域，最高山峰海拔幾百米。聽村中年長者說過，在久遠的年月，本地有老虎、豹子等猛獸，發生幾例猛獸傷人的事件。鄰村有個叫陳南太的年輕勇武者，某天下午拿扁擔、柴刀進山打柴，不曾想樹林中撲出一頭老虎。

陳南太禁不住大吃一驚，驚慌失措扔掉扁擔。幸好他有好武藝，剎那間敏捷一跳，避開老虎撲擊，舉起柴刀劈向老虎。說來也巧，老虎腦殼收招不及撞在利刀。陳南太第二刀，毫不猶豫劈頭蓋臉出擊。後來按說書藝人的說法，這動作叫「快、準、狠」，他的刀鋒穩穩當當落在老虎腦殼。老虎習慣了鮮見對手，哪想今次沒能觸碰對手一根毫毛，自己腦袋已連續挨了兩刀，給嚇懵了，狂吼幾聲轉身便逃。陳南太唯恐老虎清醒過來，他也不敢追趕，撿回扁擔逃離下山。

回到村子，陳南太手舞足蹈描述碰見老虎經歷，沒有人相信他，還帶著調侃口氣，說他模仿「學武松醉酒景陽岡」那件事。陳南太十分無奈，唯有逐一走入鄰近村子，告知村人近期勿進山。可他愈是用心良苦，更多人愈是將他視作說胡話。

過幾天，一個放牛村人走近山邊的天然山塘，見到一頭野外動物伏在塘邊，小心翼翼走近細看，却又嚇得魂飛魄散。幾十個村人聞訊拿獵槍、長刀趕至，原是死去的老虎。關於陳南太兩刀劈死老虎之事，某族氏僑刊有幾十字記錄，可惜沒見圖片。

到了我們懂事的時候，各種因素，平時依然常見其他大小野生動物，老虎、豹子等猛獸基本上絕跡。那時也沒有講求保護環境、保護野生動物等倡議，人們隨時隨地拿起獵槍打鳥或進山打野獸。

離我們村子三里外的小圩，有一家集體經營的雜貨店，貨架擺賣各式各樣的「氣槍」。出於安全和法律限制，氣槍的動能較低，僅僅可以打鳥而已。

本文開頭說的姜叔，曾是當過兵的人，小夥伴在榕樹下，聽他不只一次講述往昔，舊事充滿傳奇色彩。姜叔年輕時與同齡人漂洋過海，遠赴美國紐約打工謀生，上世紀三○年代末聞悉日本 人侵犯中華，他與幾個華僑華人 青年回鄉加入抗日隊伍。

一次在廣東韶關狙擊敵寇受傷，經當地村人搶救脫險。他傷癒後找尋抗日隊伍，途中遇到土匪搶劫，與土匪搏鬥受傷。他艱難冒險趕路，懵懵迷迷錯失了方向，萬般無奈，一路南下返回村子。每逢講述到此，他總會仰視天空，目光追逐飛掠的小鳥，長嘆一聲：「天意如此吧，我唯有留在村子不再離開。」