我有一把帶鞘的工藝小刀（見圖），從刀尖到刀柄全長約十四厘米， 小刀出鞘，刀身長九點五厘米，寬僅零點八厘米。

小時候在我爸給我的那一刻，心裡美滋滋的別提有多開心了，看過來轉過去先打量一番。這麼小、這麼精緻的小刀握在手裡，既想玩又捨不得玩，最終還是忍不住，開始不斷地操練，把刀用右手拿著放在身體的右邊，然後用左手去抽出來、插進去，抽出來、再插進去，忙得不亦樂乎，好似俠士附身，鋒芒畢露、刀山劍林、感覺瞬間自己也能運用自如一般。耳旁後腦根聽得爸爸說一句「當心點，別弄到手」時，那會兒是完全聽不進去。

初得小刀，自然是愛不釋手，一萬分的愛護並珍惜。隔天還要上課，不敢帶去學校，放在哪裡都不放心，於是那個晚上在房間裡面找來找去，就想找個只有自己知道的地方藏起來。

如今想起，兒時那個的物資貧乏的年代裡，這把工藝小刀，毫無疑問是一件閃閃發光的好東西，彼時開心的心情清清楚楚地留在了記憶裡。

事實上，這把品相精美的工藝小刀，的確值得珍愛。有了互聯網之後，我才查到它是民國文房、手雕彩繪裁紙刀「鋼刀王」，是最早的「微刀」。

細細端看，刀鞘上銅製的金屬護環和鞘口製作得精細又牢固，鞘身的材質大概是牛骨，顏色似象牙。刀鞘兩側畫面各異，日月松鳥，海浪龍吟，布局有致，刻製精美，落款「鋼刀王精製」。護環的中間在兩面又各刻有一首詩，每一個字也就是一毫米多一點不超過一點五毫米的大小。

一面是「渡口發梅花，山中動泉脈。蕪城春草生，君作揚州客。」這是唐代劉長卿「送子婿崔真甫、李穆往揚州四首」組詩之一。

另一面是「遙知郡齋夜，凍雪封松竹。時有山僧來，懸燈獨自宿。」這首五言絕句是唐朝詩人韋應物的作品「宿永陽寄璨律師」

一首送婿揚州、一首想念友人，兩幅畫面，刻在刀上，不免增添一縷文藝氣息，意入人心，讀起來，引來無盡的遐想。兩首詩的落款都是「庚寅年刻」，庚寅年又簡稱虎年，農曆一甲子以六十年為一個循環，推算下來可能是一九五○年吧。

再來看看刀身，造型細長、彎度比例非常協調，刀尖、刀刃、還有刀背下的一條血溝，看得出每個部位工藝製作的精湛，刀身接近刀柄處，又見刻有「鋼刀王」三個字。

刀身連著刀柄，刀柄上的兩邊亦刻有不同的圖案，加上金屬的護手、套環、環首與刀鞘呼應，使得這把精巧的帶鞘小刀整體一看，便是出自於能工巧匠之手。

經歷了這麼多年，刀峰還是很銳利，雖然刀身已不再光滑，刀柄和刀鞘也已沉澱出經年累月的痕跡，顏色越發沉穩、氣質獨特。當我再一次把它握在手裡，指間依然是那種愛不釋手的感覺，心裡也依然是無比喜愛的心情。

只是刀鞘一端套著的刀標脫落不見了，記得是與護環和鞘口一樣的金屬件，刀柄上原先有的刀穗也不見了，沒有了刀標刀穗，感覺不再完美，有點遺憾。

轉而一想，我們的人生不也是這樣？哪有十全十美？刀上所刻的那首五言絕句中，相比詩人相隔兩地，懷想著友人在寒夜之中燈下獨宿，當下的我能擁有這把工藝小刀，並且依舊有一份握在手中欣喜，已經是相當滿足的一件事情了。