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敬愛的阿婆(下)

志堅

不久，爸爸被奉調香港九龍關，我的姊姊誕生，一家三口生活愉快。斯時，太平洋戰爭爆發，日本侵華勢如破竹，爸爸又奉海關之命調往雲南邊陲小城昆明，擔任緝私工作。

爸爸的新使命引起奶奶極度擔心，尤其他們在新婚燕爾，又有一個不到一歲的嬰兒，缺乏經驗，奶奶怕他們應付不了陌生環境，懇求阿婆陪同前往，希望幫一年半載，然後回鄉。阿婆是個非常講義氣的堅強女子，念奶奶在她最艱苦時有知遇之恩，毅然應允，把女兒交託給姨婆後，陪我們一家成行，這是我們一家人的福氣。

怎料，不到一年香港已失陷，阿婆頓與她家人失聯，只有無奈地繼續跟隨我們，隨遇而安，等候時機返回廣東。此時，我與弟弟相繼出世，從此開展了和平前三年不長不短的童年生活。

在這三年裡，姊姊、我和弟弟由未懂事到懂事期間，阿婆完全負起媽媽的責任，無論我們的衣、食、住、行，換衣餵食和家中細微，均由阿婆全包；媽媽則喜歡在房間打扮，爸爸經常出差。從此，我們大部分時間都和阿婆相處，無論大小事全由阿婆主理，媽媽有時只從旁協助，當我們有小病痛或肚子餓時，都會習慣性找阿婆。在炎熱天氣時，阿婆喜歡與我們在大廳鋪竹蓆同眠，說「西遊記」故事，趁機教我們處世之道，我們得益良多。

記得，我自小體弱，在兩歲開始懂事不久那一年，得了一場傷寒（腸熱症）大病，當時是戰亂，醫護短缺，幸有海關醫生照顧，把我放在一小房間休養，怕病會傳給姊弟們。其間，我曾一度病危，我還依稀記得那天感到很辛苦，突然醒來，用微弱的聲音呼叫「阿婆、阿婆」。我張開小眼晴看到阿婆就在身邊，她溫柔地說：「我知道你肚子餓，我給你一些米飯吃。」隨即拿了一小勺子稀飯餵入我口中，「吃過這口飯你很快會好！」我的感覺很好。

事後知道傷寒重病的人要禁吃，阿婆只是想給我一少許實質的東西，建立我的信心，根本上我一點都吃不到，她也知道，但在弱小心靈中卻產生很大的心理作用，我深信後來病情奇蹟地好轉，跟這一小勺飯很有關係。即使當時只有兩歲半，卻留下一個最早難忘的記憶。

和平後，雖然阿婆離開了我們一段時間，但到爸爸離職避亂到香港，我們又再重逢。自此阿婆一直都和我們兄弟姊妹聯絡，每周最少一次，噓寒問暖，還不時給我們零用錢，對我們的需要有求必應，直到我們長大成家立業為止。

幾年後，由於大姊的關係，我們家人先後移民美國，只有我和妻子留下，我不時都探望阿婆，喝她特別為我兩夫婦烹製的湯水，聽她的教誨，直到阿婆罹癌離世。記得，在她離世前最後一天，我到阿婆留醫的醫院探望她，我緊握著阿婆曾餵過我一勺飯的手，充心地感謝她給我的一切，並答允她我們將移民美國和家人團聚，她虛弱地對我作出一道微笑，隔天便安詳地走了！我流著眼淚向天誠心祈盼：敬愛的阿婆一路好走。

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