一看標題，可能就會覺得有點無聊，此人沒準不大正經。不過，客官且慢，不妨試著回想一下，年輕時是否也曾有過以下情景？先帶個頭，說說當年我的糗事。

最糟糕的一次，地點是羊坊店。在師兄那裡喝酒，幾個青工，全是車間同事。況且，那時對白酒剛剛上癮，有點不知深淺，結果醉了。不躺下還好，撂平一會肚子裡翻江倒海，慌忙起身之下為時已晚，床下同事的一雙新皮靴被我吐個正著。後來，別人問俺：「你當時是不是把它當成痰盂了？」

最荒唐的一次，地點是北海附近。參加車間同事婚禮，事畢，回家路上騎車一直晃悠，突然之間摔了出去，把旁邊護佑我的兄弟同時撞翻，自己隨之進入夢境。已經這樣了，他們只好把我送到不遠處的一個朋友家，當時人家已經睡了，見狀連忙起床更衣。

進屋以後，直接就被架到外屋床上，裡屋是人家父母。那一夜，地上一片狼藉，爐灰都給掏乾淨了。更要命的是，人家是個女孩子，廠裡同事的妹妹，年齡和我們差不多大，平時跟哥們兒一樣，常在一塊玩。可是，再怎麼樣也不能這樣吧，鳩占鵲巢，害得人家窩在門口的沙發椅裡忍了半宿。

說來慚愧，同樣的事我還整過一回，地點是陝西巷。在她哥哥結婚的時候，我和廠裡工會的幹事拚酒，然後上當受騙，乾了一茶缸白酒，就倒下了。倒在新郎新娘的婚床上，直到半夜才在同事的攙扶下踉蹌起身。

最出醜的一次，地點是家裡。那次是和機關同事一起回廠調研，中午，廠辦主任出面招待大家，眾人一起推杯換盞，場面極為熱烈。後來，我還是不敵對手，最終敗下陣來，好在沒吐，保住了一點顏面。而接下來，家是回了，剛一進門就倒在地上，體重近一百公斤的我，家人合力試了幾次，根本搬不動。無奈之下，只好在旁鋪上草蓆，把我推到上面。

最可笑的一次，地點是德勝門外。在一大院裡的餐廳請業務夥伴吃飯，為了表示謝意，席間向其頻頻敬酒，對方終於喝高了，我也醉得可以。堅持著把他送回樓上住家，出了單元，兜來轉去地卻再也找不著院門了。當時夜已深，院子裡空空蕩蕩，就我這副樣子，也不敢隨便亂敲門打聽。最後急中生智，貼著院牆走，這才「逃離」。

最危險的一次，在北三環路。凌晨二時，由一家酒吧出來，鑽進我的捷達，踩離合點火著車駛上主路中間車道。誰知，沒過一會，竟然睡著了，可能也就是十幾秒鐘，猛然驚醒，發現快要撞上隔離帶了，當時驚出一身冷汗。趕緊把車停到路邊，下來吸了兩支菸，定了定神。當時真想抽自己兩個嘴巴，如果撞上，如果前面出現別的車，如果……。

寫到這裡，不知怎地，竟產生一種意猶未盡之感，在懺悔的同時還想說點別的。儘管這些發生在三、四十年以前，現在想想恍如昨日。都說是人生能有幾回搏，我還想加上這麼一句：人生難得幾回醉？一笑。