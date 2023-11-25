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洋人也來求籤卜卦

赫連擁

二○一三年，在一次非常激烈的骨董倉房歇業清倉拍賣中，順手抓回了這個破破爛爛的關帝靈籤罐（見圖），既缺了盒蓋，竹籤回家一數還少了二十支。若不是那場清倉是以裝滿一個箱子五美元的甩賣方式來計價的話，我恐怕真不會要了它。

十年一晃過去，有天心血來潮收拾雜物，翻出來隨便研究了一下，赫然發現我當初對這籤罐的嫌棄，是該好好打臉的。所有資料，都在一本封面印有「關帝靈籤」四個中文字、而其他文字全是英語的籤詩解說內。靈籤冊子的版權申請遠在一九一五年，是美國一戰期間的產品。

封面還用小字體標明了在美國、英國與加拿大都有註冊商標，版權的所有者兼製造商，皆為同一家位在舊金山的「太平洋乾貨公司」，現已查無此號。

按照說明書的內容所述，此件共有七十八支卦。問卦只需開了盒蓋，按照示意圖搖晃籤筒，晃出一支，按照籤上的號碼查找小冊內的籤文，就能解讀當日運勢。

把這七十八首英語籤詩從頭到尾讀一遍，再去搜尋台灣和中國內地關帝廟的籤詩，一經對照發現，根本就是自編的，連翻譯都不是。關帝廟的籤詩通常是一百首，這是有在求籤問卦的台灣信眾的基本常識。估計，要編上一百首應該挺不易，還要多加竹籤，冊子多印頁數，成本跟著上去，所以才不倫不類地只給了七十八支卦？

透過搜索到上世紀三○年代的一則廣告，得知這既被歸類作「玩具」、「遊戲」，也和「算命」有關的道具，一套要價美金五毛錢，包郵到府，曾以非常大的半版頁面篇幅，刊登在專賣命理產品的目錄內，和派對算命娛樂道具一套一毛五分錢、測字二毛五分錢的廣告同框。

英語廣告內文標榜了「求籤」是來自中國廟宇最早的一種算命形式，全文不曾提到關帝或關帝廟。「關帝靈籤」四個中文字，恐怕只是包裝上的「中國情調」之一，是給看不懂中文的老外看的。

海外經商的華人多半都知道供奉關公來庇佑業務，祈求生意興隆、事業順遂。在美國出生的華裔對中華文化的認識，則多只能由來於祖輩們認知下的代代相傳，帶著血緣的文化往往隨著世代越加「沖淡」，或者，在異地生出了能夠讓洋人認同的、帶有中國人文情調或想像的「發明」，能夠存留下來的，最後依舊成為了歷史的一部分。

迷信是一種心理，對命運的好奇心與窺探心應該是不分國籍的。有點兒佩服當年想到去把一種民間信仰概念拿來「申請版權」的商人，跳過了需要特地上廟宇參拜求籤，再由廟祝或師父讀卦解籤的過程，完全自助，非常符合美國人凡事喜歡自己動手做兼重視隱私的民族性。

以我的解讀，也許推出如是商品者，曾有意將它發展成為不帶信仰包袱的「心靈安慰劑」，猶如星座算命占卜在東方國家蔚為風行那樣。

少了文化底蘊賦予的儀式感，靠自己動手搖出來的「運勢」好壞，到底該歸類作天意、還是概率？這套靈籤最後應該沒有成為暴紅商品，因此更無從得知，到底是因為它的靈驗程度未能造成暢銷，還是洋人們在那個時空下，對異國文化的接受程度本就有限？

這款「美國製造」的「關帝靈籤」，目前已知在美國名校約翰霍普金斯大學圖書館也蒐藏了一套。

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