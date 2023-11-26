一場租屋廚房火災的意外，驚懼之外，還會帶來什麼？一九九四年七月十三號，星期天，我剛從教會回家，電話錄音傳來緊張的聲音：「Sherry，我是你的鄰居，你的房子失火了，消防隊來了。」

我連忙回電，是那個頭痛租屋失火，隔壁鄰居好心來報信。這位租客 已許久付不出房租，我也就讓他暫時住著，是生活中一個頭痛；沒想到他做飯時跑出去買啤酒，讓廚房著火了。

租客很配合，讓我去看廚房被燒的情況。保險 公司很快地派調查人員來研究、估價，開出了一個賠償數字。常聽保險公司會因為房屋被燒但有一面牆沒有倒而拒賠之類的故事，所以看到保險公司這麼乾脆願意賠償，我放心了。

還在想著怎麼修理房子，突然接到一個自稱彼得的人電話，希望和我討論失火的事。

見到彼得，我也才知道，有一個行業，叫做保險公眾調查員（Public Adjuster），當房子受到損害向保險公司申請理賠時，保險公司會派調查員來估價，而民眾有權利雇用自己的調查員，做自己的估價，再和保險公司的估價比較。這個估價通常比保險公司願意理賠的數字大很多，所以留下雙方討論爭執比價的空間。

我半信半疑地雇用了彼得，而他居然在短期內，輕易替我爭取到了保險公司原本估價的四倍賠償。

和他約在一個房客家交換支票時，他指著牆上的一道裂痕說：「你這房子有地震 損傷。」一九九四年一月十七號凌晨，加州北嶺發生了十秒鐘的六點六規模大地震，有七十二人死亡，九千多人受傷，一萬一千棟房屋倒塌，周遭三十哩內的高速公路、公共設施都嚴重損傷，造成三百億美元的損失。這是六個月前的舊事，而我所在的哈崗，離北嶺有五十哩路，怎麼可能會受到影響呢？

彼得用他的專業知識教我看牆上裂痕，那些循著磚塊走向的裂痕，是地震搖晃造成的撕裂，表示房子的結構有不同程度的改變。他一指，我真的注意到房子的牆壁，有許多這種直角紋路的裂痕。彼得告訴我，保險的追訴期是一年，只要房子有買地震險，在一九九五年一月十七號以前，都可以向保險公司申訴。

我還有其他幾個房子，我們立刻去看，發現包括我住的離北嶺六十哩的奇諾住屋，都有許多地震造成的裂縫。因為相信彼得的專業知識，我立即簽約請彼得替我處理。

我惦記著親朋好友，要求彼得：「那我朋友家你也可以幫忙處理嗎？我弟弟家？我姊姊家？」彼得建議，我乾脆拿個一年有效的臨時公眾調查員執照，替他工作。就這樣，我莫名其妙地進了保險領域，當起彼得的市場推廣助手，沒有底薪，拿的是客戶申請到理賠金額的百分之十。

這時，已經是十月，離北嶺地震申訴截止期限只剩三個半月，而我的親朋好友們，沒有人知道北嶺地震有可能已對他們房子造成損傷。救場如救火，我開始馬不停蹄地和彼得四處奔跑，替朋友們檢查房子、簽約，和保險公司據理力爭。每次和朋友及客戶會面，檢查屋況到簽約，大約一小時，加上中間開車奔波，我一天硬是起早貪黑擠出七、八個約談時間。（上）