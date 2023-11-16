上世紀七○年代初的一個秋季，我在長春六二六醫療隊住院。當時醫療隊聚集了來自全國各地的求醫者，在我入院幾天後，又來了一名新朋友。他年齡大我十來歲，戴一頂六五式軍帽，上穿四個兜的軍裝，下穿藍色制服褲子，腳穿黑色皮鞋，他的這身穿戴，在當年可以稱得上是頂級的時尚 了，再加上他英俊的相貌，回頭率超高。只可惜腿有殘疾，要借助一支拐杖行走。

我倆住一個病房，他常常像大哥哥一樣關照我。言談中，我知道他是上海人，所有親人都在上海，但是，他在黑龍江的虎林縣一家服裝廠工作，他在廠裡面搞服裝設計和剪裁。他設計剪裁的服裝都是按照上海風格打造的，當時北方人都以能穿上上海服裝為驕傲和自豪，因此特別受當地人們的喜愛。

有一天，他問我喜不喜歡玩照相？我說，喜歡，但是我不會。他說：「你若喜歡我可以教你。」我說：「照相的工具啥都沒有，怎麼學？」他笑著說：「你只要願意學，一切由我來解決。」他說著從箱包裡拿出了一台照相機，這是一台海鷗牌一二○相機，他從快門、光圈、速度講起，我像鴨子聽雷，他安慰我，不用急，慢慢就好了。

在他耐心講解下，沒用多長時間我便學會了個大概，於是我們在南湖公園、在站前廣場、在醫療隊大院，留下了一個又一個難忘的影像。

他是一個非常聰明的人，不僅會照相，還會暗房技術。我們在病房根本不具備暗房的條件，他就土法上馬：在商店買了顯影藥和定影藥，買了大光、布紋、絨面等各種材質的相紙，買了印相用的遮光黑框。

到了晚上，我們先做準備工作，找到兩小塊玻璃，把遮光框黏在一塊玻璃上，再用膠布把兩塊玻璃的一頭黏好，做成一個夾子狀。室內的照明燈做為曝光主燈，一個檯燈包上紅紙，做為暗室的工作燈。用兩個洗臉盆裝清水，用兩個飯碗，標上一、二號，一號放顯影藥，二號放定影藥，用兩雙筷子代替鑷子，再用被褥把門窗遮擋嚴實。一切準備就緒，拿出他服裝裁剪的大長剪子，剪開包相紙的口袋，按照一二○相機照片的尺寸剪裁好。

因為是土法操作，曝光時間就要摸索一下。在他的指揮下，我負責按照他的指令開燈和關燈，掌握曝光時間的長短，經過十幾次的試驗，達到黑白反差良好的效果，進入正式的印相操作。

首先把膠片和相紙夾在用玻璃製成的相夾中間，拉開照明燈曝光，將曝完光的相紙放入顯影的碗中，用筷子夾住，均勻搖晃，照片就清晰顯現出來了；再在一個清水盆裡涮一下，撈出放入定影的碗裡，經過半個多小時的定影之後，撈到另一個清水盆裡。

待照片都洗完後，把一盆照片端到水房沖洗乾淨，把需要上光的大光紙的照片貼到門窗的玻璃上，當它乾後自然脫落，光面就形成了。絨面和布紋的照片就省略了這一程序，自然乾後就可以了。當我們摘下遮擋門窗的被褥時，窗外已露出魚肚白……。

看著我們的勞動成果，比較照相館的照片相差無幾，我們開心地相視而笑了！

半個多世紀過去了，我從一個十六、七歲的青年到年近七旬老人，這段平凡的經歷記憶猶新。只可惜，這名老兄的名字記不起來了……。