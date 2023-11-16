作者一九九七年到布魯克林華策會採訪時，被年輕會員邀請發言。

與眾多讀者一樣，我自詡為世界日報 矢志不移的粉絲。尤感欣慰的是，我曾有幸在它旗下短期效命，略為沾親帶故，一直視它為曾經的老東家，又是須臾不可分離的好伙伴。說來慚愧，我為報社服務其實僅半年，卻是我人生中一段非同尋常的高光時刻，留給我許多精采時刻和難忘記憶。

時間得推遲到一九九七年，我在南方某城的大、中學校先後代課數年，卻未獲正職。恰好見到世界日報紐約社的招募廣告，學新聞出身的我不由技癢，遂報名應徵，僥倖被錄用，成為採訪部一名記者。

憑借無冕王的優勢，我得以在紐約這個大都市採訪報導了一些頗有聲望的名人，包括當時的紐約市長朱利亞尼、哥大教授李政道博士，和造訪紐約的前北大丁校長等。由於時值香港百年回歸，我還有幸參與並見證了大紐約地區的一系列慶典，包括群眾集會、中城遊行，和晚上在林肯中心舉行的大規模文藝匯演。

因為我的主責是報導布魯克林社區的地方新聞，所以常需去屬下地段走動，發掘新聞素材，反映民眾現狀和呼聲。有段時間盛傳政府經費緊張，擬議削減糧食券福利，除非所有耆老都能及時入籍，但許多老人家不諳英語，入籍考屢試屢敗，引起陣陣恐慌。我了解情況後，及時撰寫了華裔老人生怕斷糧的報導，被刊登在地方版首頁頭條，報社為此還褒獎我五十元世界書局購書券，讓我多少有些受寵若驚。

報社對我們員工很是關懷體貼，時不時會安排些休閒活動，豐富眾人業餘生活。有個周末，報社組織我們到紐約上州 的莊嚴寺參觀訪問，瞻仰了美東最大佛寺的威嚴聖殿，觀賞它博大深邃的美麗庭院。晚上大家住在招待所裡，報社又為同仁們舉辦猜謎、歌詠和抽獎等集體活動，結果我們採訪部居然抽得一大箱方便麵，每人分到許多麵條，數日的早餐都有了著落，是經濟實惠的收穫。

記者職業決定了從業者日夜顛倒的生活，我每天必須忙到凌晨方可收工。因我的生物鐘不適開夜車，嚴重睡眠不足，思之再三，只好忍痛割愛，臨陣逃脫，跳槽到紐約教育局 當了一名高中歷史老師。然我身入曹營心仍在漢，每天依然翻看世界日報，急於從它獲悉天下事，畢竟它已是華文報紙的翹楚和執牛耳者。

記得八○年代來美時，密蘇里新聞學院圖書館裡各種中文報刊充斥書架，印象較深的有美洲華僑日報、僑報和明報等，爭奇鬥艷，各領風騷。轉眼間卻大浪淘沙俱往矣，只剩下正派辦報的世界日報依舊嫣然笑春風。

我喜愛讀世界日報副刊上充滿趣味知識的名人介紹，和講述經典歌劇幕後故事的引人入勝揭密，也喜歡讀每次都圍繞一個華人關注的議題，而展開詳盡闡述的周刊，它還包括了有如什錦糖般包羅萬象的大小文章，誠所謂老少咸宜。妻子日前就按料理功夫的配方，烹飪了一鍋栗子毛豆和破布子燉飯，結果全家人個個吃得碗底朝天，妻子得意地說：「如我不看周刊，你們焉能吃香喝辣？」

但平心而論，我更喜歡讀上下古今版和家園版的平和通俗文章，因為它們大都事關我們小百姓的日常生活和熟悉題材，書寫者的構思源於生活，讀者則很容易跟自己的平凡一日掛上鉤，對上號，似曾相識，有如與熟人聊天，談家長裡短，感覺舒暢和接地氣。讀了這些親近包容的文章，不僅能增長見識，學習借鑑，還能不由自主地激起共鳴，萌生唱和之意。事實上，有好多後來者的稿件，都是在閱讀了先前文章後有感而發，形成迴旋波浪和連鎖反應。