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捉蛐蛐(上)

崇輝

「啾，啾啾……」聽到蛐蛐的鳴叫聲，須立馬停下腳步，將食指豎於嘴前，示意同伴不要發出響動，然後蹲下身，側耳傾聽。聽聲是捉蛐蛐頂要緊的門道，不僅要靠這功夫來確定蛐蛐所在的具體位置，更重要的是，由此能辨別出蛐蛐的品種和優劣。

叫聲細碎的是齒尖牙長、有張錐子臉的撈咪子，音調高亢者是整個面部刀削斧剁般地平滑、且像棺材板似向下呈梯形內收的棺材板兒，而鳴叫的有些婉轉悠遠的，則是長相肥膩且個頭超大的油葫蘆，還有多了條長尾巴的母蛐蛐--三尾（讀：影兒），雖然這貨不會鳴叫，卻特別愛顯擺兒，總是不斷地草稞子裡穿來蹦去……。辨聲的功夫不到位，聞聲而上，費勁巴拉地折騰半天，捉住的也多半是這路貨色。若是將牠們拿出來，跟大家伙玩鬥蛐蛐，被罵成「一竅不通的棒槌」算是輕的，挨頓老拳後，被轟出去，也是常事。

用來掐架的蛐蛐叫聲清脆，節奏分明，像優質的鋼材碰撞時，發出的聲響一般乾淨俐落，大家管這叫「鋼聲兒」。能鳴出「鋼聲兒」的蛐蛐，各個都是頭面部呈扁圓敦實的柿子狀，生龍活虎，一副逞強好鬥的跋扈勁兒。

上個世紀七○年代，生活在北京的小男孩們，每到入秋都會自動聚在一塊玩掐蛐蛐。那時，大家用來掐架的蛐蛐都是自己捉的，因此，小伙伴們在羨慕掐贏架了蛐蛐的同時，更仰慕有本事捉住好蛐蛐的人。

在那個凡事都講究「自力更生」的年頭裡，掐蛐蛐是個零成本的項目，一切用具都要就地取材，靠自己動手來解決。

想去捉蛐蛐，別的都可以不帶，但找個寫過字的舊作業本帶在身上是免不了的。到了捉蛐蛐的地方，第一件事也是坐在地上，把舊作業本一頁一頁撕下，捲成個食指粗細的紙筒。然後，將一端折疊封口，當作臨時放置蛐蛐的蛐蛐罐。由於這紙筒輕薄簡易，經不住擠壓，大家就學著大人們為了避免擠壓，把不抽香菸夾在耳朵上的樣子，你一個我一個地將紙筒放在耳朵上，遠遠地看去像夾著根粗壯的雪茄。

遊走在破磚爛瓦下邊、石頭縫裡的，都是些不能掐架的蛐蛐。只有去大野地的土崗子上，找片陰涼潮濕且草木茂盛的背陰坡，才有可能發現那些自己會打洞做窩的蛐蛐。這類蛐蛐領土意識極強，對洞穴四周的風吹草動異常敏感，所以，捉蛐蛐的時候，在透過聽聲確定了蛐蛐的具體所在之後，接下來就要撅著屁股鑽進草稞子裡去尋找蛐蛐洞。

面對著小拇指一般粗細的蛐蛐洞口，貼近了往裡面吹氣，是引蛐蛐出洞最常用的法子。如果這招兒不見效，那就得上腳了：先估摸好蛐蛐一次蹦跳的大致範圍，再按估摸出的範圍，以洞口為中心踩出片空地，然後站在洞口的上方使勁用腳跺地，引起洞口周圍泥土的共振。這樣躲在洞穴深處的蛐蛐就會感到異狀，蹭地一下跳到被踩平了空地上。

北京

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