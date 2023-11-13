我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

秋風起，蟹腳癢(下)

陶方宣

另有一種鄉土吃法是用糯米做成米酒，米要糙，不能去掉糯米表面一層膜，去掉膜的話米粉外溢，酒釀會變得黏黏糊糊，不清爽。米飯也不能煮，要蒸，蒸出來的糯米飯最合適。擱陰涼處晾涼，加入紅蓼酒麴封罈三天釀成米酒，這樣酒釀既清爽又甘冽。

將剛出酒的酒釀直接加鹽裝罈成酒糟，裡面埋入螃蟹封罈。封罈的那一刻特別有趣：一隻隻張牙舞爪的螃蟹，幾十隻封裝在酒糟中，牠們你不讓我我不讓你，在酒糟中一番混戰，這時候趕緊用塑料布封住罈口並且扎緊。半個月後再打開，倒入半瓶白酒，撒上一把桂花，然後繼續封罈。

一直封到來年清明開罈，桂花的芬芳混合著酒糟的甘醇，再加上螃蟹的鮮香，異香撲鼻。此時螃蟹像蟬蛻一樣成為空殼，殼裡的肉不翼而飛，不知去了哪裡。撿出螃蟹殼扔掉，剩下的酒糟卻成天下第一美味，那是人間難得的滋味，當然也是人生難得的回味。

記得村中的小學校長另有一道下酒菜，未見別人吃過，大概是他的獨家發明：燒一鍋開水，投入食鹽、白酒、花椒、生薑和野外採來的茴香，待冷卻後盛入陶罈中，將活蟹一隻隻放入，罈口密封，四天後即可食用。

老校長持螯沽酒，陶醉其中，半醉中還將蟹殼恢復成蟹狀黏於牆上，吟詩作賦。這一幕因為難得一見，記憶猶深。

螃蟹似乎是文化人的愛物，美食大家李漁食蟹成癮，自稱蟹奴，「無論終身一日皆不能忘之。」還有海派作家木心，在紐約得到上海老友帶來的陽澄湖大閘蟹，蒸熟後滿屋蟹香，他對忘年交陳丹青說：「簡直神聖！」

文化人眼裡「神聖」的螃蟹我無法認同，我只懷念少年時與螃蟹相伴的一段歲月，那是人生無法割捨的一部分。

上一則

人工頭骨下的遠大夢想 林逸心斜槓出精采人生

下一則

癥結

延伸閱讀

阿拉斯加雪蟹失蹤？海水升溫害牠餓死

阿拉斯加雪蟹失蹤？海水升溫害牠餓死
華裔副警司坐鎮 紐約法拉盛再罰無證攤販

華裔副警司坐鎮 紐約法拉盛再罰無證攤販
旁門左道

旁門左道
吃螃蟹收近千元美元帳單 日客報警 新加坡店家喊冤

吃螃蟹收近千元美元帳單 日客報警 新加坡店家喊冤

熱門新聞

傳奇女星奧黛麗赫本配戴過的Fürst珍珠項鍊，將領銜佳士得日內瓦線上珠寶拍賣，估價18,000瑞郎起。(圖:佳士得提供)

傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍

2023-11-08 01:40

永遠的遺憾

2023-11-07 02:01
香蒲外型像蠟燭，又名「水蠟燭」。（本報系資料照片）

後院的三國

2023-11-07 02:02
Hanna Chen∕圖

媽媽的菜

2023-11-05 01:02
1966年蕭萬長是外交部小科員，在松山機場送往迎來。（王玲惠．圖片提供）

另類台灣型男——沒有顏值、沒有背景，蕭萬長：「在那個可以做事的年代，沒有人會擋你。」（上）

2023-11-08 02:02

公司被賣掉

2023-11-10 02:00

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」