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唱影的童年記憶(下)

虹化玉

出於對唱影的好奇，我有幾次跑到影窗後台偷看唱影的秘密。只見一個老影匠，左右兩手一起舞動，各用一根長竹籤牽線提弄一個影人，好像十個手指都能用上，操弄得影人們或舉手投足，或行走起坐，或舞劍，或打鬥，或橫槍躍馬，都像成了活人，堪稱手藝絕活。

開唱時，男角如薛剛，那老匠人就粗聲啞嗓，張口就來，粗獷悲愴；唱坤角時，老匠人則用一隻手掐著脖子，唱出的就是秦香蓮尖尖細細的女調。

這個影班子除了一個年輕助手外，老影匠幾乎一人包了唱作念打所有行當，正所謂：「一口唱出千年事，雙手指揮百萬兵。」一個沒生命的皮影人，在老匠人手裡嘴裡，變得活生生，充滿生機，有了魂靈，有了精氣神，使我們看也看不夠。

台下的觀眾都被影戲吸引住，即使已過半夜，也少有人離去，似乎已經沉入了劇情中。兩盞嘎斯燈在深夜愈燃得熾白明亮，鑼鼓聲和絲弦胡琴聲，在靜靜的夏夜傳送得很遠很遠。

唱影是家鄉人那時最喜愛的文藝生活。據記載，皮影戲起源於西漢。它是民間土生土長獨創的中華文化技藝，集美術、雕刻、音樂、舞蹈和文學為一體，也是中國人創造的最早的電影藝術和動畫片。皮影戲寄托了中國百姓善惡喜樂愛惡的感情，反應了人們的心聲，深得百姓愛好，並伴隨中國人從歷史深處走到今天。皮影戲陶冶性情，提振精神，端正世道人心，在民間普及傳承著中華傳統文化。

童年家鄉的唱影，是我最早的人生啟蒙課，也是對我最初的藝術熏陶，也使我喜愛上了皮影和繪畫。我常常喜歡畫皮影人，在硬紙片上用小刀刻出影人，用蠟筆塗上顏色，夜晚藉著媽媽作針線的油燈映照下，在牆壁前學那老影匠耍弄影人，那可是我童年時光的一大樂事。

現在的孩子卻更愛看動畫片，但我想，他們一定也會喜歡我當年曾迷戀的唱影--皮影戲。

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