我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

蒙古烤肉與我

劉良昇

近來經過離住家不遠處的原蒙古烤肉餐廳，關閉的店門讓我回憶起先前用餐的美好時光。

我幼時首次聽聞蒙古烤肉，是與雙親的閒談中獲悉，他們細說昔年在台北居住時曾經享用蒙古烤肉的經歷。而其中讓我最感興趣的是，父親提到現今蒙古烤肉燒烤使用的烤盤，竟是演化自古代蒙古騎兵的頭盔，我聽來半信半疑。

一則在電視影劇作品中看到，古代元朝將士的頭盔表面積並不大，如何能支援食物燒烤之用？二來頭盔用來烤肉後油乎乎的，戰場之上有時水資源金貴，難以即時清洗，如此頭盔戴在頂上豈言舒適？但是該典故出自文史基礎深厚的父親之口，也就姑妄聽之吧！

可惜的是，雙親竟然未能在南台灣發現一處可以體驗蒙古烤肉的餐廳，所以我一直與它緣鏗一面。直到進入大學後，由兩位住在台北的同學引路之下，我總算首次前往蒙古烤肉餐廳大快朵頤一番，好慶祝期中考試的圓滿結束。由於有著先前父親的詳細解說，整個備餐的流程對我而言並不陌生。

我們一行拿取了餐盤後，先在食材區選取了生的牛豬羊海鮮等肉品，再到調味區自選所喜愛的醬料，最後將餐盤交予廚師。廚師將所有的「盤中物」一股腦兒傾倒至一個大型的圓型烤盤之上，並用兩根特製的長筷子熟練地翻轉食材醬料，待所有的食材行經三百六十度，完整繞行熾熱的圓型烤盤一周後，肉品已經充分吸收調味醬料的精華和香氣，且烤熟待食；只等廚師用長筷一滾，將食物置入乾淨的餐盤中，我們就可以領取菜餚到餐桌上大快朵頤。

由於這家蒙古烤肉餐廳是提供所謂「吃到撐死」的「包肥餐」（all-you-can-eat buffet）服務，同時餐廳還貼心準備了有限選擇的熱湯、飲品和水果等，正符合我們當年大胃王等級的需求，當然也所費不貲。我們原班人馬後來又光顧了一次，我在台灣就再也沒有特意去造訪任何蒙古烤肉餐廳了。

上一則

中國科幻作家海漄 憑小說「時空畫師」獲2023雨果獎

下一則

我家阿咪（下）

延伸閱讀

新加坡「無窗儲物室」當雅房 40呎月租477元 網轟一句話

新加坡「無窗儲物室」當雅房 40呎月租477元 網轟一句話
美豬產地標示中央沒把關 雙北、桃園自救

美豬產地標示中央沒把關 雙北、桃園自救
福山陵燄峰花園觀音寶塔 10/8素食燒烤健走會

福山陵燄峰花園觀音寶塔 10/8素食燒烤健走會
五一爆紅十一冷清 過氣了？山東淄博燒烤打回原形

五一爆紅十一冷清 過氣了？山東淄博燒烤打回原形

熱門新聞

一九六五年秋，作者在金門太武山頂「勿忘在莒」石碑前留影。

我在金門服役(下)

2023-10-19 02:00
黛安∕圖

背負忘恩負義的罪名（上）

2023-10-15 02:02
嘉義縣布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到晉升將軍退役，半世紀軍旅生涯文物，如小型軍史館。(圖：蔡崇溪提供）

「黃埔大內褲」開價也不賣 備役少將收藏半世紀從軍文物

2023-10-18 02:49
村上春樹出席西班牙阿斯圖里亞斯親王獎。（Getty Images）

日本第1人 村上春樹拿到「西班牙諾貝爾文學獎」

2023-10-21 02:12
黛安∕圖

背負忘恩負義的罪名（下）

2023-10-16 02:02
2020年諾貝爾文學獎得主、美國桂冠詩人葛綠珂的編輯13日證實，葛綠珂已癌逝麻州家中，享壽80歲。（路透資料照片）

死前幾天才診斷出癌症 諾貝爾文學獎得主葛綠珂病逝享壽80歲

2023-10-14 07:10

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機