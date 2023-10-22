近來經過離住家不遠處的原蒙古烤肉餐廳，關閉的店門讓我回憶起先前用餐的美好時光。

我幼時首次聽聞蒙古烤肉，是與雙親的閒談中獲悉，他們細說昔年在台北居住時曾經享用蒙古烤肉的經歷。而其中讓我最感興趣的是，父親提到現今蒙古烤肉燒烤使用的烤盤，竟是演化自古代蒙古騎兵的頭盔，我聽來半信半疑。

一則在電視影劇作品中看到，古代元朝將士的頭盔表面積並不大，如何能支援食物燒烤之用？二來頭盔用來烤肉後油乎乎的，戰場之上有時水資源金貴，難以即時清洗，如此頭盔戴在頂上豈言舒適？但是該典故出自文史基礎深厚的父親之口，也就姑妄聽之吧！

可惜的是，雙親竟然未能在南台灣發現一處可以體驗蒙古烤肉的餐廳，所以我一直與它緣鏗一面。直到進入大學後，由兩位住在台北的同學引路之下，我總算首次前往蒙古烤肉餐廳大快朵頤一番，好慶祝期中考試的圓滿結束。由於有著先前父親的詳細解說，整個備餐的流程對我而言並不陌生。

我們一行拿取了餐盤後，先在食材區選取了生的牛豬羊海鮮等肉品，再到調味區自選所喜愛的醬料，最後將餐盤交予廚師。廚師將所有的「盤中物」一股腦兒傾倒至一個大型的圓型烤盤之上，並用兩根特製的長筷子熟練地翻轉食材醬料，待所有的食材行經三百六十度，完整繞行熾熱的圓型烤盤一周後，肉品已經充分吸收調味醬料的精華和香氣，且烤熟待食；只等廚師用長筷一滾，將食物置入乾淨的餐盤中，我們就可以領取菜餚到餐桌上大快朵頤。

由於這家蒙古烤肉餐廳是提供所謂「吃到撐死」的「包肥餐」（all-you-can-eat buffet）服務，同時餐廳還貼心準備了有限選擇的熱湯、飲品和水果等，正符合我們當年大胃王等級的需求，當然也所費不貲。我們原班人馬後來又光顧了一次，我在台灣就再也沒有特意去造訪任何蒙古烤肉餐廳了。