馬桂芳收養的母貓。

格格上高中之前成績優異，到高中最後一年，成天外出找樂子，大學也不想念了。拖到最後，只申請一所大學，居然錄取了，進入馬里蘭大學，主修生物。畢業以後，不知道從事什麼行業，乾脆隨從奶奶的職業專長，學針灸，拿了針灸執照。

很多針灸病人不知如何申報醫療保險 ，桂芳幫他們填表格，與保險公司交涉。順理成章，她成立了自己的醫療保險服務公司。公司的利潤很好，員工也訓練得可以獨立作業，營業的成功讓她放手音樂創作。

給病人扎針最大的挑戰，不只是技術，而是醫師與病人的互動。很多病人看她太年輕，不太信任她，唯有時間才能夠建立彼此信任。有些病人一抱怨四、五十分鐘，她就專心聆聽，頂多少看幾個病人、少賺一點。她對移民的華人病人說：「你在美國，如果不必為了餬口而掙扎，請不要覺得太沮喪。你可以把它想得很複雜，也可以想得單純。選擇快樂，是需要很多的時間，很多的磨練。」

當新冠病毒開始肆虐全世界，桂芳不能為我親自扎針。她開車到我家，把一個紅外線電暖器，和一鍋熱騰騰的香菇雞湯，放在我家門口，不聲不響離開。她說對病人盡心奉獻，是因為那一個冬夜的母貓喊叫，敲開她的心房。

好幾年前了，一個雪花飄落的冬夜，門外好像有貓的哀叫聲，爪子刺刺擦擦刮著前門。馬桂芳開門一看，一隻胖嘟嘟的黑貓，倒臥在門檻邊雪地，楚楚可憐的眼神發出緊急求救的信號。桂芳心想：「好啦，索性讓你進來過一夜吧。」

次晨，桂芳發覺肥貓全身汗淋淋地攤在屋角，好像洩了氣的皮球，地板上有幾滴鮮血。再低頭一瞧，她驚叫：「天吶！」沙發下，五隻小貓仔子黏糊糊摞在一塊兒，兩隻黑色，三隻土黃色，一窩五仔！

她聯想起，貓咪事件發生的前幾個月，在媽媽家，她翻到一張自己十歲畫的圖，居然是兩隻黑色、三隻土黃色貓！是緣嗎？二十年前的圖畫，體現貓和她的緣分。她決心收養這六隻貓兒女，一夜之間，馬桂芳多了六口家眷。她開始相信，人生處處有不能言喻的相應，只要時時心領神會。

醫療保險公司經營順利，針灸醫療得心應手，音樂創作豐富，購了房產，才三十出頭就完成重要的人生里程碑。成功帶給馬桂芳某種滿足，心裡老是要求自己付出更多，她要把生活的圓心擴大到不同的時空，盡獻先天下而憂之棉力。

Victims Rights Foundation（VRF）義工服務把她帶到東非的肯亞，那邊孩子從沒看過白人或亞洲人，他們好奇地圍著她觸摸她。從美國帶去大量的食品、學用品捐贈給偏遠的村落，拜訪了三個學校，替小學組合電腦。學校只有一個籃球，卻沒有籃球場，沒有清潔的飲水，女孩子沒有衛生棉。義工帶來食物，叫孩子們來領食，其實，是引誘孩子來注射疫苗 ，否則他們不會專程來的。

旅行回美國以後，收集好幾大箱的筆記本、鉛筆、蠟筆、足球 、排球，繼續打包供應品。回來之後，只做了一、兩次後援工作，她內心覺得愧疚，賣力羅致其他義工和弟弟加入陣容，出錢出力。這一趟非洲經驗，她學會配合非洲的動脈，推轉慈善義工。

默默奉獻的英雄比比皆是。一個攝影師背著一架照相機，能報導第三世界國家戰區的砲轟。即使當地孩子僥倖存活，被炸毀的殘缺肢體，在當地司空見慣習以為常。桂芳特為把這種照片放在臥室，早晨醒來，彷彿聽到相片衝著她吶喊。她決心把網上銷售的電子鋼琴音樂收入，百分之百捐贈給未開發國家的孩子。

六隻貓兒女的吶喊，喚醒馬桂芳一路的茫然，引領她踏上自我覺知的長路。啊，善緣如斯。