那會兒，我還真的在報章雜誌上讀到蒙古烤肉的由來，誠如父親先前所言一般，是借用蒙古戰士的頭盔為之。後來台灣地區在一九九○年以後走出威權統治，許多原先在戒嚴時期視為敏感的話題不再成為禁忌之後，蒙古烤肉的「正統發明人」相聲大師吳兆南先生，方才娓娓道來整個來龍去脈。

原來出生於皇城根兒上的吳兆南先生，和大多數的老北京 人一般，對於國民政府在一九二八年北伐成功後將北京之名改為北平，心中有道不盡的彆扭。而一九四九年十月一日，中共政權在北平成立，又把首都名字改回成了北京。

那時跟隨國民政府遷台、喜愛美食的的吳兆南先生，正在台北張羅烤肉店，並思考將自己獨樹一幟的新興烤肉方式取名。吳老既不願屈就北平之名，又不想碰觸北京二字招致「通匪、附匪」之嫌，乃乾脆以「蒙古烤肉」名之，此舉還真是與新湘菜「左宗棠雞」的命名有異曲同工之妙，均是典型無中生有的創意美食，卻伴隨膾炙人口的「無稽之談」作為典故來由。

這般以訛傳訛了數十年，在吳老娓娓道來和盤托出始末之後，蒙古烤肉和蒙古戰士頭盔因「政治避諱」考量而產生錯誤連接，已無人考究問津了。

來到美國之後，直到我們住家附近這家由福州人經營的平價蒙古烤肉店開張後，我與蒙古烤肉方能在北美大陸再續前緣。

一進入這家蒙古烤肉餐廳，每位客人就會被分發一個深紅色的中碗，每人拿著中碗前往食材架取食，牛豬雞蝦各種主菜供應齊全。我尊奉太座大人之命，最多拿取五隻蝦仁和部分肉品，並多選取一些豆芽、蘑菇等耐炒的蔬菜，盡量要維持菜與肉四比一的自訂黃金比例。

在調味醬料中，醬油、麻油、醋、料酒、蒜泥、薑末、辣椒醬等固然是不可少，餐廳竟然還提供糊弄老美饕客的「甜酸醬」和「左宗棠雞醬」可供選擇。

當紅色中碗已經堆滿食材，我再拿一顆生雞蛋 ，告知廚師在麵或飯的主食間做一選擇，不旋踵，廚師就會把碗中物、雞蛋一個和麵條（或米飯）倒上圓型烤盤上翻滾一周，我們就等著取食了。至於餐廳的收費，中餐為九點九九美金（不含營業稅和其他飲品），晚餐稍貴一些，但是相對於台灣包肥餐式的無限量取食，一頓中碗分量的菜餚，足以讓年過知天命的敝人飽餐一頓，也可以免除因暴飲暴食而恐怕罹患胰臟癌的擔憂。

加以，偶爾在中午食用，亦符合「早餐吃好，中餐吃飽，晚餐吃少」的養身原則。由是，經濟實惠的口碑讓這家餐廳的生意向來不錯，中午時分周邊的上班族雲集，周末也有固定的鐵桿粉絲，我們也樂得多了一項外食用餐的美味選擇。

只怨新冠病毒疫情 爆發後，這款自助選菜服務的用餐模式首當其衝，馬上被迫勒令歇業，我也與它至今暌違多時了。望著關閉的店門，直讓人唏噓不已！