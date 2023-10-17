肥老倌的「風光」(下)

一九六六年夏天，正當肥老倌忙於遊走四鄉「巡迴演唱」，文革開始。第一個席捲城鄉的高潮是破四舊，重頭戲是「批鬥牛鬼蛇神」。我所在的小鎮，到了墟期，熙熙攘攘的市廛出現一種全新的景觀：遊街。

鬧市裡，一個個地富反壞右，戴著紙紮的高帽，胸前掛一個寫上自己名字的紙牌子，如「地主婆XXX」，名字打了大叉叉。每人手拿破鑼、舊缽之類，排著隊，一路有氣無力地呼喊打倒自己的口號，喊一聲敲一下手裡的響器。一切遵命而行，不然，前後押隊的紅衛兵會揚起帶銅頭的皮帶往頭上打下來。

和殺氣騰騰、一路高唱用林彪語錄所譜的造反戰歌「上戰場，槍一響，完蛋就完蛋」的紅衛兵佇列，這隊伍的醜陋無與倫比，人們圍觀，無非是藉之比照出自己的「優越」。然而，牛鬼蛇神隊居然出彩了，因為增加了肥老倌的緣故。

肥老倌是穿村過巷時被兩個中學生抓住的。中學生的根據是：這傢伙好吃懶做，不務正業，應歸類為二流子，屬於「四舊」，於是，把他押進小鎮，塞進「牛」字型大小的遊街隊伍末尾。他戴的高帽子和掛的紙牌子，是在供銷社的文具店趕製的，找不到鑼缽，在擺小攤賣熟番薯的小販那裡借來一個鐵做的鍋蓋充數。

本名陳廣貴的肥老倌被勒令呼叫「打倒二流子陳廣貴」，他乖乖照辦。用竹枝敲打鍋蓋那一刻，他福至心靈，嗨，此刻不是「上舞台」嗎？高帽是書生的帽子，紙牌子權充戲袍，他不失時機地唱起粵曲來！「愁難了，恨難描。哭煞鴛鴦難作同巢鳥。估道鵲橋高架豈料反作奈何橋……。」這是他自以為最拿手的「祭玉河」中的「長句流水」。

「噗」一聲響在背後，落在他的頭殼，他立馬噤聲，用拿竹枝的手捂住耳朵；殿後的紅衛兵聽到他膽敢表演封資修玩意，實施即時懲膺。

遊街直到中午才結束。一眾賤民回到公社黨委會所在地，東倒西歪地靠牆坐著，「道具」散了一地。辦公室主任請示書記，怎樣發落這些「渣滓」？按常規，可以散隊，讓他們回家，但下午還有一場誓師會，「階級敵人」要站在台前示眾。鑑於其中兩位老傢伙因太餓，臉色發青，要暈過去，為了下午的大會不出事故，書記吩咐，公社幹部食堂給每一個牛鬼蛇神發一份飯。

肥老倌領到飯，一看雖然只有幾片冬瓜、幾塊大頭菜、四五條肉絲，但白飯是貨真價實的，心裡樂開了花，沒有正正經經吃過按「份」計算的飯多少年了！風捲殘雲地吃過，雖然連半飽也不算，但充滿「當人」的成就感。

下午的誓師會結束，辦公室主任對疲憊和沮喪均到極限的一群下令：滾蛋！大夥逃命一般回家去。惟獨肥老倌，依依不捨地站在台下，主任問：「還不走？等死嗎？」他害羞地，帶著諂媚，問：「明天……幾點去遊街呢？」