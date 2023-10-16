西雅圖中國城舊事(下)

和餐館老闆一樣，他把我「小」看了。我當然知道什麼是「摻沙子」，文革中林彪身邊自己的派系人馬很多，毛澤東不信任他，就派不同派系的人馬在林彪身邊工作，可以產生組織內互相猜忌、牽制的作用，雖然意見分歧降低了效率，卻加強了控制。這樣的謀略被稱為「摻沙子」。

店主說我不懂，我也不和他們解釋。那時開錄像店有時顧客少，店主常常和朋友一起下中國象棋，我也就湊過去看棋，他看我懂棋，就建議大家在中國城辦一個棋館，大家有空在一起切磋棋藝。他的這種想法很不現實，西雅圖 的華人 不多，下象棋還需要棋館嗎？但他的想法足以說明在美國生活的孤獨，平時連找一個下棋的人都很難。當然，自從CD光碟流行之後，他的錄像店開了幾年就關閉了。

回憶三十年前的西雅圖生活，最有感觸的是坐公車去中國城，那一種慢節奏的生活感受，一趟公車往往要停很多站，在車上可以休息看書聽音樂，還可以欣賞車窗外的風景。很多停靠站都是當地小街，街景大都類似：獨立屋、公寓、餐館、加油站和大同小異的各種商店，是我了解西雅圖的最初畫面。

在車上最值得觀賞遠方的景色，過華盛頓湖上的大橋的時候，普吉特灣的山巒像屏障一樣橫立在海上，尤其在多雨的西雅圖，它們就像海市蜃樓一樣掛在天邊，那是西雅圖特有的朦朧美。還有那清澈的華盛頓湖水和水上的船屋，又是一種沉魚落雁之美。

我也是在中國城考到駕照 的。剛來幾天我就學開車，由中國城的一位師傅教我學車，很快就會自己開，就在我們附近的機動車管理部考試，但是考了幾次都沒有通過，原因除了我聽不懂美國考官的英文之外，還因為是借了朋友的舊車考試。

有一次路邊停車後我關閉引擎，考官要我繼續開時，我的引擎卻發動不起來，考官馬上搖著頭，在我的考試紀錄上打叉。完了！但我的車還是要開回去，好在我的汽車引擎喘著粗氣呻吟了一陣之後，才把車發動起來。後來借了朋友的一部好車，又專門到中國城的車管考試，有中文考官，很順利就得到駕照，之後就很少坐公車了。

生活工具越先進，生活節奏就越快，心態就更緊張，即使坐公車也是低頭看手機，那些坐公車到中國城的閒情逸致，也成為難以忘懷的美好時光。

九○年代的西雅圖中國城本來就很小，現在又有了宇和島屋超市和其他族裔的店家，中國城是愈來愈小了，舉辦的大型活動也愈來愈少了，很多活動移到了僅隔一衣帶水的貝爾維尤市，駐西雅圖台北經文辦事處也搬離中國城中心區域了。

三十年彈指一揮間，但西雅圖華埠卻留下我不可抹磨滅的記憶，那是一段特殊的不可割捨的經濟和文化融合的歲月，更是留在每個曾經歷過那段歲月的華人永恆的記憶，應該在西雅圖華人史冊上寫下濃厚的一筆。