好景不常，只讀得一個學期，眼見國民黨 節節敗退，解放軍 渡江南下勢所難免，國民政府決定退出大陸前往台灣。一九四九年初，學校斷絕經濟來源，再也辦不下去，只得解散。人心惶惶的師生自尋出路，各奔前程。

在校期間，為求自保，學生間流行拉「小圈子」，學江湖上「拜把子」，我和三十多個同學，在太湖邊上一座破廟裡「換帖」結拜兄弟。學校解散，「兄弟」們三三兩兩湊到一起，尋找謀生的路子。我和四、五個「把兄弟」一起，曾用肥皂雕刻的「海岱中學」大印，到吳興、長興縣，向縣政府募捐，得到了些許錢糧。

在此之前，我一個人還到學校附近的村莊討飯，在一個有錢人家認了個「乾爹」，這位乾爹有學問，很善良，我在他家住了好幾天。遺憾的是，現在，我連村莊的名字和乾爹的姓名都記不起來了。

一九四九年二、三月，學校剛解散不久，我和同學柴明璜、明節、明燦三兄弟一起去了趟上海。我們四人，既是學校的結拜兄弟，又同為單縣老鄉。明璜還是我堂姊夫，他的胞哥柴如瑛，在上海同濟大學讀書即將畢業，我們便一起到上海同濟大學看望他。這是我第一次去到嚮往已久的大上海。

大上海果真名不虛傳。放眼望去，滿街的小汽車和人力黃包車，滿耳黃包車夫拉客的吆喝，真所謂車如流水馬如龍。上海洋人很多，包括黑人、印度人，這是我第一次見到「老外」。而黃包車夫大都會 說幾句當時我已經可以聽懂的英語，諸如「How much」和「What way」一類拉生意的對話，這讓我興奮不已。走在大街上，還能聽到當時的流行歌曲：「夜上海，夜上海，你是個不夜城，華燈起，車聲響，歌舞昇平」。

更讓我眼花撩亂的，是上海炫目的霓虹燈，和一眼望不到頭的高樓大廈。兒時，我記得，父親晚上在溫暖的牛屋裡和一幫子同齡人聊天，上海的花花世界，一副眉飛色舞的樣子，想必他老人家也來過上海。記得他說過一句笑話：「宋家還有一齡，同志仍須努力」。又記得他說上海是個大染缸，好人到上海也會學壞。總之，在他看來，上海是「天堂」，又是「地獄」，深不可測。