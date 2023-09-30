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海河橋上跳水

李洪杰

最近天津火了，成為網紅城市，是因一條關於「天津大爺跳水搞笑」的視頻成為中國城市的頭條新聞，衝上了百度熱搜。

天津大爺站在海河的橋頭，跳水前向橋上橋下岸邊來自各地打卡圍觀的群眾，高聲喊出「生存一分鐘，快樂六十秒」的口號，隨著幽默風趣和充滿活力的口號聲，大爺從橋上一躍跳入海河，激起了大浪花；伴隨著浪花，那口號也響徹了網路，天津跳水大爺成了網紅。

看了這個視頻，我覺得很親切，也深有感觸，讓我腦海裡浮現出五十多年前在天津海河橋上快樂跳水的往事。

童年時，我家住的地方離天津海河不遠，八歲的我，常跟著哥哥和鄰家的小伙伴們去海河游泳。最初我們是從海河南側的大沽路擺渡口，乘搖櫓木船到北岸。因為南岸河道水深，早年通行貨運商船，且有高高的鋼筋混凝土貨台，不易下水游泳。而北岸地勢平緩，河水和岸邊之間有緩衝的土地，便於游泳也安全。

過了幾年，因城市發展，乘船擺渡已不適應人員流動和物資運輸，故搭起了浮橋，大沽路海河南北兩岸開始人流車流穿梭不息，那裡游泳就不合適了。所以我們就去離大沽路不遠的解放路那邊游泳。

同樣的是，解放路南側與大沽路南側一樣，不適合游泳，我們過解放橋到北岸去玩，看到有大人和小孩在解放橋上跳水。我二哥比我大四歲，是天津少年跳水隊隊員，受過訓練，能跳三米和五米的跳台。他路過此處，也是身子癢癢想露一手。他脫下衣服，站到橋護欄上，跳了一個「飛燕展翅」，讓周圍觀賞的人讚嘆不已。

已十二歲的我也想跳水，可我來到橋邊，往下一看，距離挺高的，有些膽怯。二哥告訴我：「別怕，你可跳『冰棍』（直體跳水）。」他教我直立跳水的基本姿勢，我才大膽站到橋的鐵欄杆上，一隻手捏住鼻子，一隻手貼在小腹上，閉上雙眼，雙腿並直，身體垂直跳入水中。

這是我第一次從八、九米高的地方跳水，那感覺很是刺激。後來，勉強可以學著跳不翻騰的屈體跳水。再後來，隨著年齡的增長，來解放橋這邊游泳和跳水的次數愈來愈少，到了一九七九年上大學以後，再也沒到海河裡游泳和在解放橋上跳水了。

一九八三年我參加工作後，沒有時間再去海河一帶遊玩，也沒有太多關注它。一九九○年我出國，家鄉一別就是三十三年。如今看了「天津大爺跳水搞笑」視頻裡被稱之為大爺的那些老年跳水愛好者，我想他們當中，也許會有當年在解放橋上跳水的少年。

看到熟悉的海河和橋上跳水老人入水前後的姿態，彷彿回到了兒時，見到水就興奮，跳水前小緊張，入水後心情舒暢。如今我已年過花甲，二哥也已古稀，真想有機會再回到天津，站在海河橋上，兄弟雙雙跳一個「飛燕展翅」；再帶回一瓶海河水，讓兒時和故鄉的記憶常相伴。

河南 百度

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