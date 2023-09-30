想當年大學畢業時，台灣經濟起飛，一片蓬勃朝氣，欣欣向榮，貿易公司如雨後春筍，同時帶動航運業、報關行，Made In Taiwan的產品，銷售世界各地。我趕上大好形勢，入職貿易公司，擔任英文秘書，告別苦哈哈窮兮兮的學子生涯，享受白領高薪生活。我代表公司與外商溝通，或者書信來往，或者當面接待，談判訂單價錢，或者長途電話討論出貨細節。

忙碌而開心地在台灣工作兩年後，我來到美國。落地後不久就出外找工作，幸運地在我住處附近一家公司找到秘書的工作。這家公司規模不大，員工不到一百人，我初來乍到，立刻上班，雖然薪水不高，但是至少有收入，不必坐吃山空。

上了班才發覺，在美國公司當秘書，工作性質與我以前的經驗截然不同，幫老闆準備咖啡 、影印文件，或者跑跑腿這類工作，感覺很空虛，沒有成就感，也看不到未來的發展。我的目標是以後要養兒育女又要當職業婦女，這類工作的薪水值得我放下家庭出外工作嗎？

可是我在大學是主修文學，在台灣工作靠英文吃飯，到了美國，不可能再利用英文的優勢。為了從長計議，只有再回學校，讀一個學位，有一技之長，才能實現家庭工作同時兼顧的夢想。那時電腦程式員非常吃香，每個公司都朝著電腦化的方向走，我觀察形勢，決定放手一搏，到附近州立大學申請入學許可。

我不知天高地厚，直接申請電腦系研究所，他們還沒有看到我的GRE（美國研究生入學考試）的成績，也沒有收到我的教授的介紹信，立刻拒絕我了。

我去問招生辦事處的教授為什麼，他說：「我們審查你的大學成績單，全部是人文方面的課程，你沒有一點科學理工方面的背景。我們不願意看到你讀得很吃力，一進來就每一科都不及格，到時肯定一敗塗地落荒而逃。」我問他我該怎麼做？他建議我先選修一些大學部的基本課程，如果我的成績不錯而且對電腦有興趣的話，打下了基礎再往上念研究所。

於是我聽了他的話，在大學部補修了微積分的數學課程，又選修了電腦語言，例如BASIC、FORTRAN、COBOL、PL1、ASSEMBLY。那時沒有個人電腦，是mainframe大型主機，寫程式要用打卡的。當時年輕精力充沛，跑到學校的電腦中心去「跑程式」交作業，常常熬夜，不以為苦，以「勤能補拙」自勉。挺過了一年，我出示不錯的成績單，再度去叩研究所的大門，這次通過了。

進入研究所，課程艱難許多，周圍都是理工出身的高材生，我先天不足半路出家，在這個菁英群聚之處，感到自卑。

當時有一個同學是博士的候選人，發現只要有碩士的學位就可以賺大錢，就半途而廢，不想再繼續讀下去，要放棄他的獎學金，我聽了靈機一動，何不試一試頂他獎學金的缺？

那個需要研究助理的教授立刻核准我的申請，但是還有一關要過，就是需要掌管研究經費教授的審核，他看了我研究所第一個學期的成績單，眉頭一皺，說：「你需要改進成績，才能保住你的獎學金啊。」我誠惶誠恐地繼續努力著，逐漸改善了成績。到了最後一學期，我懷孕了，挺著大肚子上學，考過了碩士資格考試，終於苦盡甘來，撥開雲霧見青天，拿到電腦碩士學位。

順利找到了第一個工作，同事們都很年輕，相處很融洽。聽他們說笑話，有時聽不懂只好裝懂，跟著傻笑，一個跟我比較要好的白人同事把我拉到一邊，問我懂不懂剛才他們在說什麼？我誠實地搖搖頭，他說：「你不懂應該告訴我們，大家都樂意解釋給你聽，沒有人會嘲笑你的。」我恍然大悟，這是學習的好機會，同時也可以交朋友。

東西文化有差異，我與他們有不同的成長過程，例如搖滾音樂或者各種運動，政治與歷史背景都不相同，只有愈問愈明白，才能融入他們的環境。後來換了幾個工作，一直工作到退休 年齡。

感謝當年好心的教授們給我機會，我咬緊牙關克服困難接受的教育 ，讓我成為專業人才，衣食不憂，撫育兒女長大成人。退休之後歷經喪偶之痛，如今搬家到成人社區，交了新朋友，掀開生命新的一篇。驀然回首來時路，不覺移民半世紀，已把他鄉當故鄉，心存感恩又惜福。