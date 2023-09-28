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重逢的酸楚(上)

水仙

疫情四年未見父母。三月十五日從美國回中國舊十年簽證重新啟用，我們當晚即訂機票，二十號乘飛機，三十六小時後幾經周折抵達西安，甚是困頓。

車窗外的城市早已面目全非，浮塵灼陽，東南西北的老路及亭台樓閣已被高樓林立所包圍，路兩邊店鋪密集，人聲鼎沸。各種車輛看似攪成一鍋粥，可每輛車卻亂中有序，司機游刃有餘，如魚得水，看得我既眼花撩亂又不可思議，我嘖嘖稱奇並感慨，城裡的每位司機都是駕駛高手，我自愧不如呀。

穿過已經不再熟悉的大街小巷，咚咚咚我敲響了自家小門。

隔著門板聽到媽媽在門裡問：「這麼晚了是誰呀？」然後門被拉開個小縫兒。一霎那，母親望著眼前的女兒們愣住了，她驚訝得張著嘴，幾乎要喊出聲來。

只見父親戴個老花鏡，從椅子上緩緩站起，一手扶著眼鏡，望著面前四年未見的我們，緩緩問了聲：「是誰呀，看著咋這麼眼熟呢？」八十九歲的老爸晚飯時像似喝了點兒酒有些昏昏欲睡，他確實有些老眼昏花了，加之我們在微信裡一直告訴他們，等下半年機票便宜些再回來，父母壓根兒沒有料到女兒們會從天而降地站在他們眼前。

我們就是想要給父母一個驚喜，一種四年未見之濃縮的愛的湧動，一件特殊的禮物。

老媽在一旁對我爸喊起來：「你個老糊塗，咋連自己的女子都認不出來了！」我爸這才恍然大悟地說：「哎呀，這是水仙和文歌嗎，你這倆女子，回家也不提前說一聲，打個招呼。」他還是那一口秦腔，聲音依然那麼洪亮，聽起來倍感親切。

我和妹妹一下子把父母攬到懷裡，四人抱成一團，已是熱淚盈眶。我腦海裡突然又閃現出幾十年前自己在火車站，即將離開西安要出國的情景，父親在火車站一邊低頭搬行李一邊對我嘟囔著：「你長這麼大還從來沒有離開過家，這次走後，也不知道啥時候才能回來，如果美國不好了就回來。」那時我面對著父親，兩人早已是淚流滿面，父親也是第一次當我面哭。當年的父親精神矍鑠，如今已是……。

我禁不住思緒萬千，就覺得生活是不可以拿時間來衡量的，那所有生活瑣碎細節就像人身體裡的成千上萬條細小血管般把氧氣運輸到每個人的一生，給人生以力量。

微信 疫情 簽證

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