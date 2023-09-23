五十八年前的錯(下)

張金霞的心情一直很亂，也特別後悔，她曾下過無數次決心準備承認錯誤，但最終還是沒有勇氣和膽量說出真相，而是選擇在與秦老師談過話的轉天，悄悄地將錢放回劉同學家的檀木桌上。

早就懷疑是張金霞偷錢的劉同學，躲在門縫處親眼看到張金霞將錢放回，但劉同學卻不想告訴秦老師和同學們錢已失而復得，只因她對張金霞的做法恨之入骨，就想讓她背黑鍋。於是很快，張金霞偷錢的事就傳遍全校。曾經犯錯又偷偷改悔的張金霞，也知道是劉同學故意不想告訴大家事實真相，可當時年僅十歲的她，卻不知如何去做。

很快，文革的惡果日益顯現，到處都在打砸搶抄殺鬥，學校停了課。直到三年後，小學畢業班同學才未經畢業考試，便被連鍋「端」到小學附近的同一所中學。「端」到這所中學後，原有的十四個畢業班級全被解散。不幸的是張金霞與原學習小組的三位成員都被分配到同一班級，包括劉同學。

剛進新班，張金霞偷同學錢的「事蹟」很快被傳遍全班、全年級，傳到新班主任的耳膜裡。張金霞從進入中學後，便一直生活在被老師、同學誤解、鄙視、懷疑、孤立、唾罵的陰影裡而不可自拔。她不知該向誰去解釋，因為一切都僅僅發生在大家曖昧的表情裡和無視的眼神中，讓人不知向誰爭辯與訴說。

在初中僅上過兩年不學文化知識，僅讀毛語錄與學工學農學軍的全體同學，便被提前畢業分配。由於張金霞屬於品行不端的「汙點」同學，故在學校用了半年時間分八批對學生進行畢業分配的工作中，張金霞是最後一個被分配掉的。她的「汙點」隨著檔案被轉到其工作單位，她所在單位因不景氣要大量裁員 ，在被裁員人員的名單中，第一個被勾掉的竟是她！就是在這樣的陰影裡，張金霞在無奈、痛苦、悔恨中，掙扎在社會底層整整五十八年。

其實，對於十歲的孩子來說，犯錯並不可怕，只要改錯，就能得到大家的諒解。可由於張金霞羞於啟齒，再加上劉同學有意一直隱瞞錢已被歸還的事實，這便使得老師、同學眼中品質永遠惡劣的張金霞同學，背上了沉重的精神包袱，且這個包袱一背就是五十八年。

以至於當五十八年後全班同學聚會時，已成為處級領導的劉同學，將發生在五十八年前的往事當成笑料講給大家聽時，當年犯錯又悄悄地改錯的李金霞同學，卻早已淚流滿面泣不成聲了。她含淚長嘆一聲質問劉同學：「你若將我還錢的事及時告訴老師、同學，我也就不會一直都生活在陰影裡了！你為什麼要那樣做？為什麼啊？」

學會承認錯誤需要勇氣，學會當眾承認並改正錯誤更需要膽量；學會當眾承認並改正錯誤，同時也是使自己輕裝前進不背精神包袱的聰明做法，尤其是當沒有人為自己解釋時，當有人揣著明白裝糊塗故意陷人於委屈時，更應盡早承認過錯並加以改過。而劉同學若能在五十八年前便將事實真相告知秦老師與同學，那麼事情的結局就完全是另外一番樣子了，只可惜沒有「如果」。