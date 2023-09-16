八月一個周六，我和先生跟幾位朋友一起去「華府 僑教文化服務中心」，觀賞「台北市青少年民俗運動訪問團」的表演。在那裡，我們看到一群十一歲到十六歲的學生，為我們精心呈現跳繩、扯鈴和踢毽等民俗運動藝術。當我在「毽影繽紛」單元裡，看著那些孩子們身手矯健，展現足上功夫的同時，我好像也在那一片跳躍的毽影裡，看到我的母親、初中的我和我在中文學校裡那些可愛的學生。

我的母親，除了和早期剛從大陸來台的媽媽們一樣，能打得一手好毛線之外，還給了我人生的第一個毽子。還記得，她先將報紙裁好後，將ㄧ個硬幣放在紙一端的正中央做個記號。接著沿硬幣記號兩旁約一公分處，各畫一條直線。

隨後，她很細心地，用剪刀從報紙兩端，朝那兩條直線慢慢剪成一條條適當寬度的長條後，把硬幣放回記號處，將紙一步步把硬幣捲好對折。最後用縫衣服的線捆綁好，再稍加調整那些長條，一個完美的紙毽子，就安安穩穩地放在我的小手掌心裡。

念初中時，女生在學校最喜歡的運動，就是跳繩和踢毽子。雖然大家會的花樣不多，單腳踢、雙腳踢、反腳踢和轉身踢，踢得很開心。

有一天，班上一位坐火車通學的同學說，高班兩位大姊姊，要和我們比賽踢毽子，看看誰單腳踢的次數最多。那時我們雖然「懵懵懂懂」，但也「爭強好勝」。現在早已不記得誰踢得最多下，但只知道我們四個人踢到後來，連腿都抬不起，真是那個少年不知累的年紀。

來美後，在送兒子們上中文學校時，無意間攬了個教小朋友「踢毽子」的文化課差事。所幸，從小在母親的薰陶下，我這位英雄媽媽就有了用武之處。和幾位熱心家長通力合作，照著家母的作法，依樣畫葫蘆和小朋友一起做。我們用各種彩色紙張取代報紙，用五彩毛線代替縫衣服的線後，五彩繽紛的毽子一一出籠。毽子做好，大人小孩一起踢，每個人踢得心花怒放，滿堂歡笑聲。

突然驚覺走神了，趕快把自己從毽子憶往裡，拉回了現場。眼看著這群遠從台北市來，充滿青春活力的文化親善大使，在「小武」、「大武」、「傳毽」和「停毽」中，巧妙切換靈活表演時，我心裡滿是無限的感激和幸福。