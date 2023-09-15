我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

落跑新郎

采風
作者老公當年的其中一面獎章，為「台灣省立成功大學第六屆運動大會」銀牌。
作者老公當年的其中一面獎章，為「台灣省立成功大學第六屆運動大會」銀牌。

半世紀前初識老公的時候，常聽他炫耀運動場上的輝煌成果，諸如百米、四百米、一千六百米接力賽，以及他最引以為傲的超越障礙賽等等。從小學五年級起，他就和大他六歲的四哥代表學校參加高雄縣運，後來他大哥的兒子也一個個上了戰場。換言之，就是一家子的運動健將。我親眼看過他的一大把獎章，可是從未見識過他健步如飛的英姿，直到訂婚那天。

訂婚喜宴依台灣習俗席設女方家，那天老公家來了一大票人，有好些個是第一次北上的。宴畢，他們擠進兩部計程車，預備回去老公剛遷入不久的新房。第一部車坐的是年輕輩，第二部車坐的是年長輩。

不料到了一個十字路口，一不小心，後車來不及跟進前車，紅燈就亮了。老公那天已被灌得微醺，一聽說後車不見了，而且車上長輩沒有一個人知道新房地址，不假思索，立即跳出車子，回頭追趕。穿著一身全新西裝與尖頭紳士皮鞋，使出短跑健將的火力，就在十字路口左右狂奔，車上的兩個姪兒也跟著朝不同方向奔跑。路人不明究竟，紛紛止步觀望，蔚為奇觀！

我才剛褪下繡花長旗袍，來不及卸妝，就接到電話，說我的公公一夥人迷路了，靠著手邊的一大疊喜餅找到了喜餅店。當年新房尚未裝置電話，我又沒有新房地址，於是匆忙登上計程車，趕赴喜餅店。

未料公公堅持不要再分搭兩部車，就一行人同搭公車。我頭上頂著高聳入雲還有部分長髮披肩的「新娘頭」，一臉濃妝豔抹，拖著一群劉姥姥，在公車上著實引來不少奇異眼光。

到了新房巷口，一眼瞧見新郎褲管一高一低、守株待兔的狼藉模樣，原來老公已經打電話到我家報告事情原委，知悉我帶路前往，早已站在巷口等候。我不由得嬌嗔地說：「落跑新郎，我終於見識到你的短跑功力了！」

奇異

上一則

台灣作家陳思宏將再訪紐約 參加布魯克林圖書節

下一則

我們來推選市長

延伸閱讀

北京、上海跟進「認房不認貸」 4大一線城全落實

北京、上海跟進「認房不認貸」 4大一線城全落實
高利率吃不消…預算有限買家 購屋要靠創意

高利率吃不消…預算有限買家 購屋要靠創意
「蜘蛛人CP」訂婚有譜了？辛蒂亞停工帶小湯姆打籃球

「蜘蛛人CP」訂婚有譜了？辛蒂亞停工帶小湯姆打籃球
抓到未婚妻出軌 義富豪在訂婚派對上演講公開她「偷吃名單」

抓到未婚妻出軌 義富豪在訂婚派對上演講公開她「偷吃名單」

熱門新聞

戶籍謄本

2023-09-10 02:00

我的太極拳之路

2023-09-13 02:00
黛安∕圖

夢幻婚禮之後（上）

2023-09-09 02:02
黛安∕圖

夢幻婚禮之後（下）

2023-09-10 02:02
倩華∕圖

初老的華麗轉身

2023-09-12 02:02
電影《浮雲遊子》的男女主角：王戎和仙杜娜。（邱瀟君．圖片提供）

浮雲遊子（上）

2023-09-13 02:02

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信

鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信