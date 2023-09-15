作者老公當年的其中一面獎章，為「台灣省立成功大學第六屆運動大會」銀牌。

半世紀前初識老公的時候，常聽他炫耀運動場上的輝煌成果，諸如百米、四百米、一千六百米接力賽，以及他最引以為傲的超越障礙賽等等。從小學五年級起，他就和大他六歲的四哥代表學校參加高雄縣運，後來他大哥的兒子也一個個上了戰場。換言之，就是一家子的運動健將。我親眼看過他的一大把獎章，可是從未見識過他健步如飛的英姿，直到訂婚那天。

訂婚喜宴依台灣習俗席設女方家，那天老公家來了一大票人，有好些個是第一次北上的。宴畢，他們擠進兩部計程車，預備回去老公剛遷入不久的新房。第一部車坐的是年輕輩，第二部車坐的是年長輩。

不料到了一個十字路口，一不小心，後車來不及跟進前車，紅燈就亮了。老公那天已被灌得微醺，一聽說後車不見了，而且車上長輩沒有一個人知道新房地址，不假思索，立即跳出車子，回頭追趕。穿著一身全新西裝與尖頭紳士皮鞋，使出短跑健將的火力，就在十字路口左右狂奔，車上的兩個姪兒也跟著朝不同方向奔跑。路人不明究竟，紛紛止步觀望，蔚為奇觀！

我才剛褪下繡花長旗袍，來不及卸妝，就接到電話，說我的公公一夥人迷路了，靠著手邊的一大疊喜餅找到了喜餅店。當年新房尚未裝置電話，我又沒有新房地址，於是匆忙登上計程車，趕赴喜餅店。

未料公公堅持不要再分搭兩部車，就一行人同搭公車。我頭上頂著高聳入雲還有部分長髮披肩的「新娘頭」，一臉濃妝豔抹，拖著一群劉姥姥，在公車上著實引來不少奇異 眼光。

到了新房巷口，一眼瞧見新郎褲管一高一低、守株待兔的狼藉模樣，原來老公已經打電話到我家報告事情原委，知悉我帶路前往，早已站在巷口等候。我不由得嬌嗔地說：「落跑新郎，我終於見識到你的短跑功力了！」