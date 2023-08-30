一九五七年八月三日返回台灣後次日步出復興崗政工幹部學校木蘭村學生宿舍時之愉悅神情。左三為作者，左一為作者七姊。

五架「撤僑專機」從西貢起飛後，中途停留香港加油，傍晚時分飛抵台北松山機場。當晚，僑委會將我們送往北投復興崗政工幹部學校學生宿舍暫住，並舉辦為期一周的「台灣風景、人物與生活講習會」，講解介紹台灣風土人情與有關生活情況。

由於在蘆洲新建的道南中學校舍要到次年二月才建好，因此在這半年期間，國立道南中學曾經先後借用北投復興崗政工幹部學校學生宿舍、台灣大學臨時教室、台灣師範大學學生宿舍、台北師範學校學生宿舍、大直台灣省訓練團以及中壢法商學院分部舊址，作為道南學生臨時住宿與開學上課之用。當時道南全校師生三百餘人一齊搬遷，浩浩蕩蕩，彷如孟母三遷。雖然歷經數度遷移，仍然要維持弦歌不輟！

由教育部 、外交部與僑委會人員組成的「撤僑專案小組」，最初準備接運數千名華僑青年學生回國，因此籌備成立國立華僑高級中學、國立華僑初級中學和國立華僑女子中學三所中學，後因接運兩批僑生回國後，撤僑計畫中止，因此於一九五八年元旦，由三校共同組合成為「國立道南中學」，由羅德馨女士擔任首任校長，道南中學設有六個年級，初高中共八班。

一九五八年十一月，羅德馨校長調任台灣省立嘉義家事職業學校校長，教育部敦請時任台灣省立台北第一女子中學校長江學珠校長同時兼任國立道南中學校長，江校長到任後，又調派多位北一女優秀老師到道南中學兼課任教，惠我道南學子良多。

我還記得當時教歷史課的烏秀珍老師，就是江校長從北一女調派的幾位優秀教師中之一位。

國立道南中學師生全體住校，並且不對外招考新生，越南政府後來又不准僑生離境赴台升學，所以學生越來越少。後來得到教育部同意，可以借用道南中學校舍，江學珠校長成立「北一女新店分部蘆洲班」，招收初中部女生，後來又特別為從印尼歸國的女僑生增加兩班，因此學校門口除了掛上「國立道南中學」的學校名牌外，又掛上「台灣省立台北第一女子中學新店分部蘆洲班」的名牌，真的是「一校兩名」。

當年穿著綠衣黑裙的女同學，和穿著黃色卡其制服的男、女同學，就在江校長帶領下，共處一個校園，一起上課和作息；「一所學校，兩套制服」，「一位校長，兩群學生」，在當時的教育界引為美談，而北一女與道南中學也就成名副其實的「姊妹學校」。

江學珠校長曾擔任台北第一女子中學校長二十二年，其中四年同時兼任國立道南中學校長。二○○一年二月，國立道南中學南加州 校友會與南加 州北一女校友會聯合舉行「江學珠校長百齡誕辰紀念會」，追懷春風化雨、誨人不倦的恩師「現代孔子」江學珠校長。

一九六三年六月，最初的初中一年級同學高中畢業後，國立道南中學階段性任務完成，走入歷史；美侖美奐、古色古香的道南校舍改設為國立僑生大學先修班。一九八四年，僑大先修班遷往台北縣林口鄉新校址，原校址再改為「國立台北藝術學院」（後改校名為國立台北藝術大學）。一九九一年，北藝大遷往台北市北投區關渡新校址，原校址再改設為「國立空中大學」迄今。

國立道南中學雖然已經於一九六三年達成階段性任務，走入歷史；飲水思源，感恩圖報，道南中學校友對祖國政府、母校、校長和師長的培植之恩德，感恩、感謝、感懷不忘！「吾道南矣」的母校校訓、精神、理念和期望，仍然在道南同學、校友心懷中永遠前進、前進、再前進！