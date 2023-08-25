初到美國，陌生全方位，我卻倍感踏實，因我和兒子，兩個沒有戶口的「黑人」都有綠卡 了。再不怕警察叔叔會找上門兒來轟趕我們，再不用面對世俗的凌辱、譏諷與喝斥時，只能唾面自乾了。

手握綠卡的我，抵美不足三十天，就在馬里蘭州銀泉市的一家中餐館，找到了一份帶位的工作，時薪五美元。我高興極了！再不恨自己只能困在屋裡，瞪眼搓手乾著急；再不恨自己無力為雙方老人盡孝；再不恨自己無能，把養家餬口的重擔全都撂在了丈夫一人的肩頭上。

落腳新大陸，我有了做人的尊嚴，有了掙錢的權利，有了可參加考取美國公民 的機會。不忘那一年的那一天，金秋時節的晌午，在巴爾的摩的體育場，我和兒子宣誓為美國公民後，久經棄絕的母子二人，便淚眼相睹……。

安居新大陸，我由「黑幫」之妻，轉換成美籍華裔女作家，常規出版三部長篇小說、兩本散文集和一部短篇小說集。兩個中篇小說均在報刊上連載過，其中的「傳奇『老北漂』」還入圍了第六屆郁達夫小說獎。尤為高興，父親在世時我可用稿費贍養他老人家了。

感恩，美利堅！兒子從初一到高中，都有校車免費接送。萬沒料到，兒子在就讀高中時竟獲得了Bausch & Lomb科學獎，並以此拿到了羅徹斯特私立大學的全額獎學金。兒子讀完大學本科，又用了一年的時間，拚下了電機工程的碩士學位，在校期間就被通用汽車公司電機總部給聘用了。

不忘丈夫吳博洲！為讓兒子能有入學的資格，為讓妻兒不用無止境地「黑」下去，為讓妻兒能亮亮堂堂地行走在人世間，他割捨了酷愛的京劇事業，惜別了數一數二的大單位--北京京劇院，隻身闖進美利堅，苦搏四年，我和兒子這才有了生存權。

兒父痛下決心捨棄了自己的事業，兒子銘刻不忘。他稍大一點就到國際學校去畫畫，時薪五美元。每天放學後，兒子就去上班，一天能為家裡掙回十美元。隨著時間的推移，兒子長大了，家裡開銷他非要獨自承擔。

丈夫和我不想讓孩子像我們這一代，背負著沉重的生活壓力，我倆有能力讓兒子輕輕鬆鬆地過日子，可他非要惦記這，安排那，硬是在自己工作的印第安納州霍華德郡的一個高爾夫球場上，買了一塊地，要蓋棟大平房給父母養老。為不辜負兒子的孝心，我倆決定賣掉馬里蘭州的房子，告別了朝夕相處九年有半的蒙郡，安居在一馬平川的印第安納州。

印州是個農業大省，種地人有洋樓、汽車和花園；田間勞作一年兩次，播種與收割全由機器完成，什麼除草、施肥、灌溉，統統沒有。有的是：可在自己的地裡種些蔬菜，依法在田間地頭兒出售。

喜歡農業大省，她讓我在大自然的環抱中迎早送晚，在天然氧吧裡吐故納新，在廣袤的原野上田園牧歌；偏愛農業大省：天平地平人心也平，看中這裡：簡單、安靜、祥和，且沒有喧囂，沒有炫耀，沒有恭維誰、討好誰、巴結誰、看低誰的「風俗」。遵紀守法，從容淡定，自重自律，像是周邊人的「天生」。

說到治安，郵遞員把東西放在咱家門口，自己不往屋裡拿，其他人扭臉看一眼，都懶得費那勁。如此陳述，並不是說這裡的人都麻木不仁，只會自掃門前雪，恰恰相反。中部人淳樸善良，親切熱情，愛人助人之感似已滲進他們的血液。

僅舉兩例，一是搶：外出購物，出入若不走自動開關的正門，選擇自行開關的側門，走在前面的人，一定搶先把門拉開拽住，站在門旁，等咱進去後，那人才跟進。此一美德，在只要是能拉動那扇門的孩童身上，不分膚色，均能體現。窺一斑，知全豹，一滴水，可以折射出太陽的光輝。

二是讓：疫情 瘋傳的二○二○年四月初，衛生紙竟成搶手貨。我去沃爾瑪購物，在顧客路過的通道上，突然擺出兩摞「搶手貨」，見此，人們只是湊前看看，就離開了。什麼是文明，什麼叫素質，公德心又是怎樣體現出來的？ 答案就在衛生紙後排插著的那個牌上：「Please take what you need.（請根據自家需要購買） 」。一行文字，一句話，這是一種怎樣的心靈約束？見識了！

見識了，在這塊土地上，我只上了兩年班，就能領取丈夫退休金的百分之五十；每月第三個禮拜的星期三，這筆錢都會按時匯入到自家的戶頭裡，醫療保險和其他福利該有的一樣都不缺。

再看疫情蔓延時，想打輝瑞疫苗、打幾針，自己決定，一針不打，也沒人敢逼敢說啥。核酸檢測盒若登記想要，會寄到家裡，想測不想測自己決定。一旦測出陽性，即可到附近的藥店，由他們再測一次，如確定「陽」了，藥店當即發放藥品，分文不取。尤其是疫情期間，丈夫和我還收到了七千四百元的補助款。

在過往的三十六年裡，對美國的感受，紙筆難盡。感受美國，如同「小馬過河」：老牛說水淺，小松鼠說水深，小馬覺得河水不深也不淺。也就是說，人和人的經歷與現況有別，所在的州和郡也大不相同。感受如何，試過才知道。