初到美國,陌生全方位,我卻倍感踏實,因我和兒子,兩個沒有戶口的「黑人」都有綠卡 了。再不怕警察叔叔會找上門兒來轟趕我們,再不用面對世俗的凌辱、譏諷與喝斥時,只能唾面自乾了。

手握綠卡的我,抵美不足三十天,就在馬里蘭州銀泉市的一家中餐館,找到了一份帶位的工作,時薪五美元。我高興極了!再不恨自己只能困在屋裡,瞪眼搓手乾著急;再不恨自己無力為雙方老人盡孝;再不恨自己無能,把養家餬口的重擔全都撂在了丈夫一人的肩頭上。

落腳新大陸,我有了做人的尊嚴,有了掙錢的權利,有了可參加考取美國公民 的機會。不忘那一年的那一天,金秋時節的晌午,在巴爾的摩的體育場,我和兒子宣誓為美國公民後,久經棄絕的母子二人,便淚眼相睹……。

安居新大陸,我由「黑幫」之妻,轉換成美籍華裔女作家,常規出版三部長篇小說、兩本散文集和一部短篇小說集。兩個中篇小說均在報刊上連載過,其中的「傳奇『老北漂』」還入圍了第六屆郁達夫小說獎。尤為高興,父親在世時我可用稿費贍養他老人家了。

感恩,美利堅!兒子從初一到高中,都有校車免費接送。萬沒料到,兒子在就讀高中時竟獲得了Bausch & Lomb科學獎,並以此拿到了羅徹斯特私立大學的全額獎學金。兒子讀完大學本科,又用了一年的時間,拚下了電機工程的碩士學位,在校期間就被通用汽車公司電機總部給聘用了。

不忘丈夫吳博洲!為讓兒子能有入學的資格,為讓妻兒不用無止境地「黑」下去,為讓妻兒能亮亮堂堂地行走在人世間,他割捨了酷愛的京劇事業,惜別了數一數二的大單位--北京京劇院,隻身闖進美利堅,苦搏四年,我和兒子這才有了生存權。

兒父痛下決心捨棄了自己的事業,兒子銘刻不忘。他稍大一點就到國際學校去畫畫,時薪五美元。每天放學後,兒子就去上班,一天能為家裡掙回十美元。隨著時間的推移,兒子長大了,家裡開銷他非要獨自承擔。

丈夫和我不想讓孩子像我們這一代,背負著沉重的生活壓力,我倆有能力讓兒子輕輕鬆鬆地過日子,可他非要惦記這,安排那,硬是在自己工作的印第安納州霍華德郡的一個高爾夫球場上,買了一塊地,要蓋棟大平房給父母養老。為不辜負兒子的孝心,我倆決定賣掉馬里蘭州的房子,告別了朝夕相處九年有半的蒙郡,安居在一馬平川的印第安納州。

印州是個農業大省,種地人有洋樓、汽車和花園;田間勞作一年兩次,播種與收割全由機器完成,什麼除草、施肥、灌溉,統統沒有。有的是:可在自己的地裡種些蔬菜,依法在田間地頭兒出售。

喜歡農業大省,她讓我在大自然的環抱中迎早送晚,在天然氧吧裡吐故納新,在廣袤的原野上田園牧歌;偏愛農業大省:天平地平人心也平,看中這裡:簡單、安靜、祥和,且沒有喧囂,沒有炫耀,沒有恭維誰、討好誰、巴結誰、看低誰的「風俗」。遵紀守法,從容淡定,自重自律,像是周邊人的「天生」。

說到治安,郵遞員把東西放在咱家門口,自己不往屋裡拿,其他人扭臉看一眼,都懶得費那勁。如此陳述,並不是說這裡的人都麻木不仁,只會自掃門前雪,恰恰相反。中部人淳樸善良,親切熱情,愛人助人之感似已滲進他們的血液。

僅舉兩例,一是搶:外出購物,出入若不走自動開關的正門,選擇自行開關的側門,走在前面的人,一定搶先把門拉開拽住,站在門旁,等咱進去後,那人才跟進。此一美德,在只要是能拉動那扇門的孩童身上,不分膚色,均能體現。窺一斑,知全豹,一滴水,可以折射出太陽的光輝。

二是讓:疫情 瘋傳的二○二○年四月初,衛生紙竟成搶手貨。我去沃爾瑪購物,在顧客路過的通道上,突然擺出兩摞「搶手貨」,見此,人們只是湊前看看,就離開了。什麼是文明,什麼叫素質,公德心又是怎樣體現出來的? 答案就在衛生紙後排插著的那個牌上:「Please take what you need.(請根據自家需要購買) 」。一行文字,一句話,這是一種怎樣的心靈約束?見識了!

見識了,在這塊土地上,我只上了兩年班,就能領取丈夫退休金的百分之五十;每月第三個禮拜的星期三,這筆錢都會按時匯入到自家的戶頭裡,醫療保險和其他福利該有的一樣都不缺。

再看疫情蔓延時,想打輝瑞疫苗、打幾針,自己決定,一針不打,也沒人敢逼敢說啥。核酸檢測盒若登記想要,會寄到家裡,想測不想測自己決定。一旦測出陽性,即可到附近的藥店,由他們再測一次,如確定「陽」了,藥店當即發放藥品,分文不取。尤其是疫情期間,丈夫和我還收到了七千四百元的補助款。

在過往的三十六年裡,對美國的感受,紙筆難盡。感受美國,如同「小馬過河」:老牛說水淺,小松鼠說水深,小馬覺得河水不深也不淺。也就是說,人和人的經歷與現況有別,所在的州和郡也大不相同。感受如何,試過才知道。