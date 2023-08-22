寒冬的玫瑰花園(上)

初識這位女子，覺得她溫柔細緻，謙遜爾雅。與她交上朋友，能體會到她的慷慨周到和幽默感。一旦有了深交，則對她的堅強獨立、足智多謀佩服得五體投地。

一九三九年，未滿十歲的她家居上海法租界，一場突起的大火奪去了她的父親。傳聞他因支持重慶地下工作人員，開會地點被親日分子放火，葬身火海。日本軍閥在法租界插了一面太陽旗，強令所有過路人必須恭敬地向它鞠躬，倔強的小女孩拒絕行禮，險遭殺身之禍。十年後，赤禍迫她離鄉背井，遷移台灣。又一輪十年，她愛國愛家的伴侶志願給被圍困的遼軍投糧，遭遼共高射砲突擊，飛機墜落，生死不明。三十四歲的她母兼父職支撐起三個稚齡子女的重任。

一九六七年，當她決定帶領兒女和一直守護著她的姆媽移民加拿大 時，她已日夜引頸期盼伴侶平安歸來多年。起初抱著滿懷希望，逐漸希望的火花隨著年、月、日一簇一簇地消滅，殘留的是絕望的灰燼。身經幼年喪父，青年失偶的痛楚，她決心選擇一個最安穩的環境培育下一代。聽說加拿大是個太平尚禮的國家，她毅然拋棄一切，斬割不捨，再度重新開始。

多年後有人問，當初做此決定，曾經膽怯過？她輕笑著回答：「當我們腳踏溫哥華土地的那一剎那，我的雙腿顫抖得使我寸步難行。望著孩子純真幼稚的小臉，頓時滿心惶恐，自問我做了什麼？帶著他們來到這個全是未知數的新世界，甚至不知道何處落腳。」沉思了一下，她說：「當一個人願意接受挑戰，每個挑戰會帶來意想不到的機會。」

她在圖書館的工作起薪兩百五，是全家五口一個月的生活費。毎周購物前，她細查銷售傳單，圈選減價物品，剪下優惠券，然後一家子出動步行到超市，每人按照體能，拎回一星期的食物、日用品。那幾年全家呑嚥下的雞翅膀、碎牛肉、冰淇淋，比别家一輩子的消耗量都多得多。

當時，加國政府剛開放移民申請給有色人種，學校還沒設立給新移民的英文班。她的兒女不願降級，只有奮力苦讀，每人案頭的中英對照辭典給翻得書頁脫落、紙角缺失。辛苦工作了一整天，轉換地鐵 公車長達一個半小時的她，晚餐後收拾妥當，耐心地替孩子們解釋課文，修正作業。孩子的家長會她從未缺席過，聲稱老師們的誇讚是驅使她勇往直前的動力。

家居台灣十多年，她腦海裡最清晰的畫面，是晚餐後全家圍聚著飯桌，孩子們做功課，她寫文章譯稿，伴侶用他工整的書法替她謄稿，姆媽邊打毛衣，邊哼著京戲。這幅溫馨畫面是她婚姻誓言的實踐。隨著伴侶而逝的是她的長篇創作和翻譯，問她，她只淡淡回應：「誰替我謄稿？」

短暫的婚姻留下無限遺憾感傷，但她深深感謝老天恩賜的良緣：兩個背景全然不同的人能夠相知相愛，這是幾輩子修來的福氣。她，是上海商人的獨生女，自幼受私立教會學校教育，中英文俱佳，成績傑出，院長推薦她前往歐洲深造。他，是個過了今夕不保明朝的空軍軍官，來自河南務農的大家庭，十七歲時毅然離家從軍報國，一心只想參加抗日行列。

他純真誠樸，看到女性臉紅木訥，同僚們戲稱他「小孩兒」。偶然的機緣，她注意到沉默寡言的他，被他的純樸善良吸引。他們相遇相識，互相欣賞而結合，一起離鄉背井，在異鄉建立了他們的家，相依相扶，鶼鰈情深。十一年婚姻，這份摯愛轉化成她生命力的泉源。